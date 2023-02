Cine a blocat acordul de pace, de fapt. Un oficial de rang înalt rupe tăcerea despre războiul din Ucraina, detalii din culisele negocierilor

Fostul premier israelian Naftali Bennett, care a jucat rolul de mediator între Rusia și Ucraina la începutul războiului, susține că țările occidentale au blocat negocierile între părțile implicate în conflict. Într-un interviu de aproape cinci ore, postat pe canalul său de YouTube, oficialul a povestit cum au decurs discuțiile la acel moment, dezvăluind că au existat „17 sau 18 drafturi” de acord între Moscova și Kiev.

Fostul premier al Israelului a dat cărțile pe față despre războiul din Ucraina

Totodată, Naftali Bennett a relatat despre încercările sale de a media relația între ruși și ucraineni și ce anume a discutat, de mai multe ori, cu președinții Putin și Zelenski la telefon. Fostul prim-ministru israelian a precizat că a încercat să găsească o serie de soluții înainte de a se ajunge la o situație extremă, în care ar fi uciși foarte mulți civili, făcând imposibil un armistițiu.

Prin urmare, Bennett a demarat ceea ce el a numit „afacerea Kafr Kanna”, coordonând totul cu Joe Biden, Emmanuel Macron, Boris Johnson, Olaf Scholz și Volodimir Zelenski.

„Am avut o dezbatere cu americanii despre șansele de reușită. Cred că exista o șansă și o să explic. Ei spuneau că nu există nicio șansă. Dar sunt două întrebări: Dacă a existat o șansă pentru încetarea focului și dacă putea fi justificată. Erau câteva probleme”, a spus el.

Dezvăluirile lui Naftali Bennett despre Putin și Zelenski

Potrivit lui Naftali Bennett, în întâlnirile pe care le-a avut cu Putin, președintele rus a făcut două mari concesii. Prima: a renunțat la denazificare și la uciderea lui Zelenski. La patru ore de la începutul întrevederii, fostul premier israelian l-a întrebat pe șeful Kremlinului dacă intenționează să-l omoare pe rivalul său ucrainean, obținând promisiunea că nu o va face.

După discuțiile cu Vladimir Putin, în drum spre aeroport, Bennet l-a sunat pe Zelenski: „Acum am ieșit de la întâlnire, nu o să te omoare”. El m-a întrebat: „Ești sigur?” „100%, nu o să te omoare”. Zelenski a făcut, la rândul său, „o mare concesie”, a completat Bennet.

„Aceștia sunt pași uriași făcuți de ambele părți. Concesii uriașe. Războiul a izbucnit din cauza dorinței de aderarea la NATO și Zelenski a spus: Renunț la asta”, a mărturisit Naftali Bennett.

În lungul său interviu acordat ziaristului Hanoch Daum, fostul șef al guvernului israelian a menționat pragmatismul celor doi lideri politici rivali: „Putin era foarte pragmatic, la fel și Zelenski. Nu era mesianic. Nu o să dezvălui lucruri pe care nu ar trebui să le dezvălui, dar Putin a înțeles pe deplin constrângerile politice ale lui Zelenski. Și Zelenski a fost pragmatic. Nu se întâmplă dintr-o dată. Trebuie să dai jos pe rând straturile. În orice negociere, toate părțile sunt pe poziții de bravadă. E o fază peste care poți să sari. Dar după ce începi să spui „înțeleg”, poți să ajungi treptat la miezul problemei”.

Când s-au destrămat negocierile

Fostul negociator a mai spus că, după discuțiile cu ambele părți, tonul era unul optimist: „Am înțeles nevoile de bază ale fiecărei părți. Am rămas cu impresia că ambele părți își doresc încetarea focului. Așa cum am spus, Putin a făcut două concesii uriașe. Mi-am spus: wow, aceasta este o schimbare majoră. Sigur, trebuie să fii atent, poate fi o prefăcătorie, dar aceasta a fost impresia pe care mi-a lăsat-o. Am plecat foarte optimist”.

Occidentul a blocat acordul de pace

Dată fiind situația, Naftali Bennett i-a informat pe omologii săi din SUA, Franța, Marea Britanie: „Johnson a adoptat o linie dură, Macron și Scholz au avut o poziție pragmatică, în timp ce Biden a avut o abordare de mijloc”.

„Cred că a fost o decizie legitimă a Occidentului de a continua să-l lovească pe Putin. Mă refer la abordarea mai agresivă. Să vă spun ceva? Nu pot să spun dacă au greșit. Poziția mea la momentul respectiv pe această temă a fost că nu este interesul național al Israelului […] Aici nu am spus nimic. Eram doar mediatorul, dar am apelat la America în această privință. Nu am făcut cum mi-a plăcut mie. Tot ce am făcut a fost coordonat până la ultimul detaliu cu SUA, Germania, Franța. Ei au blocat acordul și părerea mea a fost că greșesc”, a remarcat fostul premier israelian.

Oficialul consideră că eforturile sale au fost o șansă bună de încetare a focului în Ucraina, dar nu poate fi trasă o concluzie despre efectele deciziei Occidentului: „Privind retrospectiv, e prea devreme să știm avantajele. Partea rea la un război care merge înainte sunt victimele din Ucraina și Rusia. Este o lovitură dură pentru Ucraina. Va trebui să existe o uriașă reconstrucție de infrastructură, ca un Plan Marshall. ..Prețul în creștere al energiei pune presiune mare pe democrații. Este foamete în Africa, vom vedea emigrație spre Europa”.