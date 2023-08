Cinci filme de acțiune din anii 2000 care merită un remake modern: cum pot fi „salvate” aceste pelicule dezastruoase

Deși au existat o mulțime de filme de acțiune grozave în anii 2000, există și o mulțime de lansări din acea perioadă care merită un remake. Uneori, realizatorii de film trebuie să iasă cu o a doua lovitură la o poveste pentru ca premisa să strălucească cu adevărat. Unele filme, în ciuda eșecurilor lor, aveau, de fapt, un potențial mare – dacă erau tratate corect.

Fie că a fost din cauza unui scenariu slab, a unei alegeri oribile de distribuție sau a unei decizii creative care a mers într-o direcție greșită, câteva premise grozave ale unor filme au fost, din păcate, irosite. Acest lucru a dus la o serie de filme proaste în anii 2000. În cazul a cel puțin câtorva dintre aceste filme, remake-urile moderne ar putea face, în sfârșit, dreptate conceptelor centrale.

Catwoman

Catwoman merită să fie un film grozav, dar interpretarea dezastruoasă a lui Halle Berry din 2004 nu a făcut din peliculă o capodoperă. Filmul din 2004 a reinventat în mod inexplicabil întreaga poveste de fundal a lui Catwoman, dându-i superputeri inutile și irosind talentul lui Berry cu o poveste stupidă despre companiile cosmetice lipsite de etică. După ce The Batman din 2022 a dovedit că Catwoman ar putea fi un personaj principal convingător în sine, aventura din 2004 merită un remake care să repare numeroasele greșeli.

After Sunset

Deși nu toate filmele cu James Bond ale lui Pierce Brosnan au fost grozave, actorul avea încă farmecul său. În ciuda acestui fapt, After the Sunset din 2004 a reușit totuși să-i irosească talentul veteranilor Salma Hayek și Woody Harrelson, într-o tragedie despre un agent FBI asediat care urmărea o pereche de hoți de bijuterii. Intriga din acest film de furt avea potențial, dar After the Sunset și-a irosit distribuția bună cu o poveste previzibilă. Ca atare, filmul ar putea merita un remake, poate cu aceiași actori.

The Man

The Man i-a pus pe ecran pe agentul ATF dur interpretat de Samuel L Jackson și pe vânzătorul cu maniere jucat de Eugene Levy și i-a trimis pe cei doi într-o aventură pentru a descoperi cine l-a ucis pe partenerul celui dintâi. Râsetele nu au apărut niciodată în filmul din 2005, dar aceeași poveste ar putea avea succes și mize mai mari, într-o reinterpretare.

Taxi

Queen Latifah și Jimmy Fallon au fost distribuiți teribil de greșit în Taxi, o comedie de acțiune din 2004, detestată de critici, care nu a reușit să se ridice la nivelul predecesorului său francez. Cu toate acestea, premisa filmului este încă bună. Există un motiv pentru care filmul francez original a dat naștere unei serii și, cu un duo clasic de polițiști, un remake a lui Taxi ar putea fi o comedie grozavă.

Bulletproof Monk

Premisa Bulletproof Monk sună ca planul unui film de acțiune clasic, cu un punkist obișnuit care învață arte marțiale de la un maestru enigmatic de kung fu, astfel încât să poată proteja un pergament. Cu toate acestea, în timp ce acest film de arte marțiale ar fi putut fi un clasic, Bulletproof Monk a fost un dezastru. Abilitățile considerabile de arte marțiale ale lui Chow Yun-fat au fost irosite, în timp ce Seann William Scott a fost distribuit greșit în rolul principal, rezultând un film care ar putea merita, dacă ar fi refăcut cu actori contemporani mai potriviți.