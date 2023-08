Care este cel mai prost film cu James Bond: ce arată sondajele despre agentul 007

Este Never Say Never Again cu adevărat cel mai prost film James Bond? Noile rezultate ale sondajelor despre 007 au fost examinate de specialiști.

Never Say Never Again din 1983 a fost votat cel mai prost film James Bond în repetate rânduri, dar apariția lui 007 e posibil să nici nu fie cel mai prost film al lui Connery în acest rol.

Potrivit unui sondaj din Marea Britanie, Never Say Never Again din 1983 este cel mai prost film James Bond, dar această afirmație este discutabilă. James Bond a condus niște proiecte incredibile de-a lungul anilor, dar, ca orice legendă a cinematografiei, cu zeci de apariții în palmares, el a fost, de asemenea, titlul unor prostii.

Cel mai prost James Bond nu e Never Say Never Again

Chiar și cele mai proaste filme cu James Bond tind să aibă ceva pozitiv în ele, în ciuda faptului că îi fac pe fanii francizei să se înfioreze. Cu atât de multe apariții oficiale și neoficiale pentru personaj, unele sunt sigur că vor fi mai puțin bine primite decât altele – deși consensul privind cel mai prost film este destul de surprinzător.

Așadar, într-un sondaj din Marea Britanie realizat de WilliamHillVegas, Skyfall s-a clasat ca cel mai bun film James Bond din toate timpurile. Filmul din 2012 în care Daniel Craig l-a învins pe Goldfinger, cea mai recentă lansare a francizei, No Time To Die, pe locul al treilea.

Cu toate acestea, o concluzie interesantă din rezultatele sondajului a fost filmul pe care fanii din Marea Britanie l-au considerat cel mai rău din franciză. Conflictul din 1983 Never Say Never Again, care nu face parte din canonul oficial al filmelor Eon James Bond, s-a clasat pe ultimul loc din lansările cinematografice ale lui 007. Dacă filmul merita să fie plasat atât de jos, este dezbătut, deoarece există cu siguranță proiecte Bond mai rele.

Nu numai că Never Say Never Again nu este cel mai prost film Bond, dar, probabil, nici măcar nu este cea mai proastă interpretare a lui Connery ca 007. Atât Diamonds Are Forever, cât și Thunderball sunt interpretări mai proaste pentru Connery.