Cercetătorii pot „prezice” despărțirile cuplurilor: cum au aflat cu trei luni înainte, analizând postările de pe rețelele de socializare

Un studiu al cărui rezultate sunt publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences, a analizat limbajul pe care oamenii îl folosesc atunci când trec prin despărțiri. Studiul a constatat că semnele unei despărțiri iminente pot fi observate cu trei luni înainte de a avea loc despărțirile.

Cercetătorii de la Universitatea Texas din Austin au analizat 1.027.541 de postări de la 6.803 de utilizatori Reddit. Utilizatorii au fost aleși în mod special pentru că au postat pe subreddit r/BreakUps. Nu, indicația că avea să urmeze o despărțire nu a fost că ei au postat pe acest forum special, ci au postat și în alte zone ale Reddit. Acest lucru le-a oferit cercetătorilor posibilitatea de a vedea cum au afectat despărțirile lor utilizarea limbajului.

Echipa a analizat postările înainte, în timpul și după despărțiri, pe parcursul a doi ani de postări. Ei au descoperit că anumiți termeni de limbaj indică o despărțire și au început cu aproximativ trei luni înainte, conform studiului.

Cum se pot „prezice” despărțirile pe internet

„Semnele au inclus o creștere a cuvintelor noi și a cuvintelor de procesare cognitivă (caracteristică pentru depresie și, respectiv, procesul de creare a sensului)”, a scris echipa în studiu, „dar și scăderi ale gândirii analitice (indicând un limbaj mai personal și informal)”.

Astfel, folosind datele arhivate din rețelele sociale, semnăturile lingvistice ale persoanelor care trec prin despărțiri au fost mapate. Postările includ istoricul Reddit al utilizatorilor în cei doi ani în jurul despărțirilor, în diferite domenii ale vieții, nu doar postări legate de relație.

Tiparele s-au păstrat chiar și atunci când oamenii postau în grupuri fără legătură cu despărțiri și alte subiecte legate de relații. Oamenii care au postat despre despărțirea lor pentru perioade mai lungi de timp au fost mai puțin adaptați la un an după despărțire.