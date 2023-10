Cele mai noi jocuri anunțate pe Xbox Game Pass: Titlurile pe care nu vrei să le ratezi

Vitrina Microsoft Xbox Partner Preview ar putea avea un nume excepțional de prost, dar nu te lăsa păcălit să crezi că nu merită urmărit.

Cel mai recent eveniment a venit cu o ofertă destul de decentă, care, deși poate nu era interesantă ca atare, a avut cel puțin câteva dezvăluiri interesante.

Au fost primele imagini ale remake-ului Metal Gear Sold 3 de la Konami și multe altele.

RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City al dezvoltatorului Teyon se pare, oarecum surprinzător, a fi un moment destul de bun. Și odată cu lansarea sa din 2 noiembrie pe Xbox Series X/S, PS5 și PC aproape, am primit o nouă privire asupra gameplay-ului său, inclusiv o confruntare cu puternicul ED-209.

Microbird’s Dungeons of Hinterberg

Dezvoltatorul Microbird’s Dungeons of Hinterberg – în care jucătorii socializează și se scufundă în temniță prin stațiunea montană austriacă, cândva adormită, care dă numele jocului, va fi lansat anul viitor, cu un Game Pass pentru prima zi. lansare inclusă.

Cea mai recentă apariție a sa Xbox a oferit o privire mai atentă asupra aspectelor sociale care conduc jocul, deoarece succesul în Dungeons of Hinterberg necesită mai mult decât o sabie ascuțită.

Spirit of the North 2

Spirit of the North 2 a fost în mare parte o surpriză, pentru că nu am auzit niciodată de Spirit of the North 1, dar acum sunt mai înțelept și cu siguranță intrigat să aflu mai multe despre aventurile vulpoase și uimitoare din punct de vedere vizual ale seriei. De data aceasta, jucătorii preiau controlul asupra unei noi vulpi de plumb care este în parteneriat cu un însoțitor de zbor. Nu există o dată de lansare pentru Spirit of the North 2, dar „va veni în curând”.

Metal Gear Solid Green Triangle: Snake Eater

Metal Gear Solid Green Triangle: Snake Eater este remake-ul Metal Gear Sold 3 anunțat anterior de la echipa de dezvoltare internă a Konami. Nu am auzit prea multe despre el de la lansarea sa în mai, dar prezentarea Xbox din această seară a oferit primele imagini din joc, inclusiv un pic de joc. Veștile bune? Pare în regulă.

Manor Lords

Manor Lords este un joc de strategie care vede jucătorii încercând să foșnească un oraș medieval înfloritor. Promite construirea în profunzime a orașului, bătălii tactice la scară largă, plus simulări economice și sociale complexe. Și dacă vă plac astfel de lucruri (ceea ce îmi plac, chiar dacă prefer ca jocurile mele să arate puțin mai puțin ca un weekend umed în Țara Galilor), va fi lansat pentru PC pe 25 aprilie anul viitor. Este, de asemenea, o lansare Game Pass pentru prima zi.

Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended – remake-ul controversat al dezvoltatorului Studio Wildcard a hitului de supraviețuire a dino-urilor Ark: Survival Evolved – a apărut în timpul Xbox Partner Preview din această seară pentru a oferi spectatorilor o primă privire asupra modului de joc.

Ceea ce Wildcard nu a menționat în timpul prezentării este că versiunile Xbox Series X/S și PS5 au fost amânate până în noiembrie.