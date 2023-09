Unul dintre cele mai ciudate jocuri, aproape de lansare: Când apare Baby Steps

Unul dintre cele mai ciudate jocuri a mai primit un trailer.

Baby Steps, un joc indie care a generat o mulțime de entuziasm când a fost anunțat în iunie.

Această actualizare este puțin mai bună decât dezvăluirea inițială, care a tachinat o fereastră de lansare generală din 2024. A făcut acest lucru folosind o pastișă Death Stranding, înfățișând un bărbat matur într-o salopetă care încearcă din răsputeri să pună un picior în fața celuilalt, iar știrile vin alături de un videoclip nou, prostesc, care se termină cu un font în stil Star Wars.

Baby Steps vine de la creatorul QWOP și Getting Over It, Bennett Foddy, și de la dezvoltatorii Ape Out, Gabe Cuzzillo și Maxi Boch. Este, în esență, o versiune 3D, bazată pe narațiune, a simulatorului original de mers extrem al lui Foddy, în care jucătorii controlează fiecare dintre pașii personajului principal în mod independent. Mai mult, noul titlu este descris ca fiind un joc de acțiune și aventură pe lângă faptul că este un joc indie.

Cel mai ciudat joc din 2024

Cu alte cuvinte, Baby Steps arată la fel de hilar și ciudat ca lucrările anterioare ale creatorilor, iar noul trailer evidențiază diversele gemete, gemete și blesteme mormăite ale personajului principal, Nate, în timp ce acesta se străduiește să învețe să meargă. Aparent, toate aceste sunete au venit de la dezvoltatori înșiși, deoarece aceștia se ocupă de sarcinile de acționare vocală direct.

Iată cum a descris Boch procesul de înregistrare: „Dezvoltatorii înșiși se ocupă de sarcinile de voce off, înregistrează și experimentează până descoperă umorul fiecărei scene. Această abordare a pantalonilor se realizează datorită editării neconvenționale, care lasă în chicoteli și pauzele, precum și relația jucăușă dintre Cuzziilo și Foddy, împreună dând lui Baby Steps o senzație de comedie leneșă.”

Baby Steps este publicat de Devolver Digital. Jocul urmează să fie lansat în vara 2024 pentru PC și consola PlayStation 5.