Fanii Blizzard trebuie să mai aștepte: Când ajung jocurile Activision pe Xbox Game Pass

Procesul de reglementare a fost prea lung și nesigur pentru ca Microsoft să facă ceva până chiar înainte de încheierea tranzacției.

Game Pass

Pentru jucători, una dintre cele mai atrăgătoare posibilități create de achiziția, în cele din urmă, de către Microsoft a Activision Blizzard este perspectiva unor jocuri precum Call of Duty, Diablo și Overwatch pe Game Pass.

Serviciul de abonament Microsoft este deja o afacere dracună, iar adăugarea de iterații anuale ale Call of Duty plus tot ceea ce face Blizzard îl face și mai atractiv. Și, fără îndoială, se va întâmpla în cele din urmă, dar nu în curând: Activision a declarat săptămâna trecută că jocurile sale nu vor ajunge pe Game Pass cel mai devreme în 2024, iar într-un interviu recent cu Official Xbox Podcast, șeful Xbox Phil Spencer a spus că cronologia este „exactă”.

Citește și Funcția din Windows care merge prost: Ce rezolvare oferă Microsoft

Fanii au avut degetele încrucișate pentru o lansare importantă a Activision, în mare parte, pentru că asta a făcut Microsoft când a achiziționat Bethesda Softworks: Aproape imediat după încheierea contractului, Microsoft a renunțat la Game Pass pentru 13 jocuri Bethesda, inclusiv Dishonored, Skyrim, Fallout 4 și Prey.

Spencer a spus că nu a fost posibil să se facă asta pentru cumpărarea Activision Blizzard din cauza complexității procesului de aprobare.

Multă incertitudine

„Procesul de reglementare a durat atât de mult și, sincer, a existat multă incertitudine în acest proces cu până la o săptămână înainte de închidere – sau săptămâna de – când CMA a ajuns în cele din urmă la decizia lor, încât nu am putut obține în acest caz și lucrează în mare parte cu Activision Blizzard, la munca de catalog din spate”, a spus Spencer.

„Deci, acum că afacerea este încheiată, începem lucrarea, dar este mult de lucru.”

Citește și Microsoft trece la alt nivel: Puterea nucleară, baza strategiei gigantului tehnologic

„Mi-ar plăcea dacă ar exista un fel de sărbătoare secretă care va avea loc în următoarele două săptămâni. Nu există”.

Mai degrabă în 2024

Spencer a spus că crede că ținta pentru 2024 împărtășită de Activision săptămâna trecută este exactă și că este foarte clar în ceea ce privește intervalul de timp, deoarece vrea „să fie sincer cu oamenii”.

„Dacă ar fi de gând să le punem în abonament anul acesta, le-aș spune oamenilor”, a spus el.

„Știu că va fi o oarecare dezamăgire în privința asta. Această achiziție este cu siguranță pe termen lung, așa că faptul că nu ajungem în prima zi cu o grămadă de jocuri care ajung la Game Pass este puțin dezamăgitor, dar eu sunt foarte încântat de viitor.”

Citește și Microsoft lovită de Uniunea Europeană: ce se întâmplă cu browserul Edge

Acest viitor, a spus Spencer în același interviu, ar putea include versiuni „revizuite” ale jocurilor clasice Activision și Blizzard pentru Game Pass: „Dacă echipele vor să se întoarcă și să revizuiască unele dintre lucrurile pe care le avem și să se concentreze complet asupra lor, O să fiu complet. Cred că există o mulțime uimitoare de jocuri la care putem merge și atinge din nou”.