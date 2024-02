Cele mai ciudate telefoane mobile lansate: modele ridicole și amuzante care nu se mai fabrică astăzi

Înainte ca iOS și Android să domine piața, brandurile au conceput niște telefoane mobile destul de nebunești. Aruncă o privire asupra celor mai ciudate telefoane lansate vreodată.

Telefoanele mobile au parcurs un drum lung în ultimii 50 de ani. De la Motorola DynaTAC 8000x – primul telefon mobil care cântărea peste patru kilograme și nu putea face decât apeluri telefonice – până la smartphone-urile moderne care cântăresc sub 200 de grame și sunt computere puternice, multe s-au schimbat.

În acest timp, mărcile de telefoane au experimentat cu nenumărate modele, dintre care unele nici măcar nu au reușit să iasă din fișierele de brevet. Cele mai multe smartphone-uri din zilele noastre au un factor de formă similar – un display pe o parte și camere pe spate. Companii precum Samsung, Motorola și Google oferă telefoane pliabile, dar vremurile modelelor de telefoane ridicole au trecut.

Înainte ca iOS și Android să monopolizeze piața smartphone-urilor, era destul de comun ca mărcile să vină cu factori de formă bizari. În timp ce cele mai nebunești telefoane au fost lansate la începutul anilor 2000, unele au fost lansate mai recent. Având în vedere designul lor neobișnuit, majoritatea acestor telefoane nu au rezistat mult timp pe piață.

Nokia 5510 (2001)

Într-o perioadă în care Nokia conducea piața telefoanelor mobile cu unul dintre cele mai populare telefoane ale vremii – Nokia 3310 – compania s-a gândit că ar fi o idee grozavă să lanseze un telefon cu o tastatură QWERTY orizontală și un display minuscul în centru. Nokia 5510 a fost excelent pentru a trimite mesaje, dar ecranul a fost așezat ciudat, iar utilizatorii au fost nevoiți să încline telefonul în lateral pentru a răspunde la un apel. În ciuda factorului său de formă greoi, telefonul a fost înaintea timpului în anumite privințe, având în vedere că smartphone-urile moderne sunt folosite într-o orientare orizontală pentru a viziona videoclipuri și a juca jocuri.

Nokia 7600 (2003)

În 2003, la doi ani după ce 5510 și-a făcut debutul, Nokia a lansat Nokia 7600 în formă de lacrimă, destinat populației mai tinere. La fel ca majoritatea telefoanelor cu caracteristici bizare, Nokia 7600 avea un ecran dreptunghiular. Cu toate acestea, spre deosebire de alte telefoane, tastele înconjurau ecranul, făcând tastatul dificil. Deși Nokia 7600 se putea conecta la rețele 3G și avea o cameră de 0,3 MP, designul bizar l-a făcut aproape imposibil de utilizat pentru apeluri sau mesaje.

Siemens Xelibri 6 (2003)

2003 părea a fi anul telefoanelor nebunești, deoarece Siemens a lansat și ridicolul Xelibri 6. Proiectat sub forma unei pudre compacte (și destina, în mod clar, demografiei feminine), telefonul mobil avea un design cu clapetă, cu o balama în mijloc. În interior, telefonul avea două oglinzi, una cu efect de mărire. La fel ca Nokia 7600, tastatura nu avea aspectul obișnuit și, în schimb, înconjura una dintre oglinzi. Micul display a fost plasat în oglinda din partea de sus.

Haier P7 Pen Phone (2004)

Haier P7, cunoscut și sub numele de Pen Phone, a fost proiectat sub forma unui stilou destul de voluminos. Telefonul avea o cască la un capăt, în timp ce celălalt capăt avea două orificii pentru microfon. Butoanele, tastele săgeți și un ecran minuscul au fost plasate în partea de sus, cu un D-pad și o tastatură înghesuită dedesubt. Avea, de asemenea, o cameră VGA și un port USB în partea de jos. Bateria telefonului putea dura până la șase zile cu o singură încărcare, dar din cauza designului său particular, nu a fost popular printre utilizatori.

Motorola MPx (2004)

Poate unul dintre cele mai inovatoare telefoane de la începutul anilor 2000, Motorola MPx a venit cu un design cu două balamale, care le-a permis utilizatorilor să-l desfășoare în două moduri – vertical, ca un telefon cu flip, sau orizontal, ca un laptop. Acesta prezenta un ecran color de 2,8 inchi și rula Windows Mobile de la Microsoft. Interesant este că telefonul mobil a venit și cu un stilou încorporat. Deși telefonul era destinat profesioniștilor, era prea complicat pentru vremea lui. În anul următor, Motorola a lansat telefonul original cu clapetă Razr, care a pus bazele dispozitivelor pliabile moderne, cum ar fi Galaxy Z Flip.

Samsung Serene (2005)

În 2005, Samsung a lansat un telefon în colaborare cu Bang & Olufsen, marca audio high-end. Telefonul avea o balama motorizată din aluminiu care se deschidea ca un laptop. O jumătate a telefonului avea un afișaj, în timp ce cealaltă avea o tastatură circulară și o rotiță asemănătoare unui iPod. În afară de designul ciudat, telefonul nu avea caracteristici esențiale precum un player MP3, un video recorder sau conectivitate 3G, toate acestea fiind destul de standard pe telefoanele mobile la acea vreme.

Cele mai dubioase telefoane create vreodată

Nokia N93 (2006)

Succesorul lui Nokia N90 (2005), Nokia N93 a venit cu un design pivotant care l-a făcut să arate ca o cameră video. Acesta a fost momentul în care telefoanele cu cameră au luat avânt, iar Nokia era încrezător că acestea sunt viitorul. Nokia N93 avea o cameră de 2 MP care oferea zoom optic de până la trei ori, focalizare automată, bliț și unele funcții de editare. Cu toate acestea, lăsând deoparte toate instrumentele camerei, designul neplăcut l-a făcut prea voluminos pentru a fi transportat. Ecranul de 2,4 inchi se putea deschide vertical sau orizontal sau putea fi răsucit într-o cameră video. Nokia N93 avea chiar și un ecran LCD minuscul care arăta informații precum ora, apelurile primite, melodia în curs de redare și multe altele.

Toshiba G450 (2008)

Unul dintre cele mai ciudate telefoane mobile realizate vreodată, Toshiba G450 avea un design asemănător telecomenzii cu trei elemente circulare. Display-ul rotund a fost plasat chiar în partea de sus. Sub acesta, erau două tastaturi alfanumerice. Din anumite motive, Toshiba a decis să împartă tastatura, cu numerele 1-6 apărând în mijloc, iar numerele 7-9, în partea de jos. Acest lucru a făcut ca tastarea pe el să fie confuză și contraintuitivă. Telefonul a venit cu funcții suplimentare, cum ar fi un player MP3, USB și un modem HSDPA, dar nu avea elemente esențiale precum Bluetooth.

Samsung Galaxy Beam (2012)

În 2012, Samsung s-a gândit că ar fi o idee grozavă să așeze un mini proiector în șasiul Galaxy S2. Și așa s-a născut Samsung Galaxy Beam. Proiectorul Pico nHD (640 x 360 pixeli) a oferit o luminozitate de 15 lumeni și putea proiecta videoclipuri și imagini de până la 50 de inchi la o distanță de până la 15 cm – destul de impresionant pentru un proiector încorporat într-un telefon. În ciuda designului unic, Galaxy Beam prezenta hardware învechit și software vechi de doi ani și niciunul dintre acestea nu a ajutat la vânzările sale.

BlackBerry Passport (2014)

Până în 2014, companii precum Apple și Samsung preiau piața smartphone-urilor. Într-o perioadă în care smartphone-urile treceau de la tastaturi fizice la factori de formă doar pentru ecran tactil, BlackBerry a lansat Passport, un telefon cu un ecran incomod în formă de pătrat și o tastatură QWERTY de dimensiuni normale, dedesubt. Deși ecranul de 4,5 inchi era activat pentru atingere, raportul de aspect ciudat nu era ideal, iar tastatura era destul de înghesuită. În plus, telefonul era mai lat decât majoritatea smartphone-urilor, ceea ce-l făcea dificil de ținut cu o mână sau de purtat în buzunar.

Amazon Fire Phone (2014)

În 2014, Amazon a încercat să intre pe piața telefoanelor mobile cu Fire Phone. Telefonul avea un total de șase camere, dintre care doar două puteau fi folosite pentru a face fotografii. În față, telefonul avea cinci camere – una pe fiecare colț și o cameră selfie plasată decentrat pe rama de sus. Cele patru camere de colț activau câteva funcții interesante, cum ar fi controlul gesturilor și perspectiva dinamică, care urmăreau mișcările capului unui utilizator. Telefonul includea și integrarea Firefly, o formă de AI care putea recunoaște obiecte și informații și putea oferi context suplimentar. Cu toate acestea, telefonul a fost dezamăgitor, legat de interfața sa complexă și de designul plictisitor. În plus, nu a oferit acces la Google Play Store, limitând utilizatorii să folosească App Store-ul Amazon, care avea opțiuni limitate.

LG Wing (2020)

LG Wing a fost interpretarea companiei asupra unui smartphone pivotant. Divizia de display a LG a lansat o mulțime de concepte pliabile și rulabile, dar designul cu formă ciudată a Wing-ului a oferit ecrane duble, unde ecranul de sus putea fi rotit, lăsând ecranul de jos în orientare verticală. Utilizatorii putea rula o aplicație pe afișajul orizontal și puteau accesa comenzile pe ecranul vertical. Alternativ, utilizatorii puteau rula o aplicație pe display-ul orizontal și alta, pe cel vertical. Ecranele nu au fost singurele componente mobile ale telefonului, deoarece prezenta și o cameră selfie pop-up. În timp ce LG Wing a fost lăudat pentru software-ul său inteligent, a fost printre ultimele dispozitive lansate vreodată de divizia de smartphone-uri a companiei, înainte de a se închide complet din cauza vânzărilor în scădere.