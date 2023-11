Cele mai bune jocuri din 2023: Când are loc Game Awards 2023, care-s nominalizații

Baldur’s Gate 3 și Alan Wake 2 conduc lista nominalizaților la Game Awards 2023. Ceremonia celor mai bune jocuri din an are loc pe 7 decembrie.

Cele mai bune jocuri din 2023 vor fi dezvăluite în decembrie

Game Awards 2023 sunt aproape, iar nominalizările din acest an au fost dezvăluite. Baldur’s Gate 3 și Alan Wake 2 conduc grupul cu opt nominalizări fiecare. Amândouă sunt calificate pentru cel mai mare premiu al Jocului Anului, alături de Spider-Man 2 de la Marvel (șapte nominalizări în total), remake-ul Resident Evil 4 (patru nominalizări), Super Mario Bros. Wonder (cinci) și The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (cinci), conform Engadget.

Nintendo a obținut cele mai multe nominalizări, și anume 15, urmată de Sony (13), Microsoft (10, inclusiv aprobările Bethesda și Activision Blizzard) și Epic Games (nouă). Ca referință, există 31 de premii în total, inclusiv cea mai bună adaptare. Nominalizații la categoria respectivă anul acesta sunt Castlevania: Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, The Super Mario Bros. Movie și Twisted Metal.

O grămadă de indieni merituoși au primit nominalizări, de asemenea, inclusiv Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Tchia, Viewfinder, Pizza Tower și Hello Kitty Island Adventure. Între timp, după debutul său dezastruos în urmă cu trei ani, Cyberpunk 2077 2.0 și expansiunea sa Phantom Liberty au strâns patru nominalizări în total la Game Awards 2023.

Romanian Game Awards 2023 a avut loc în București

Rezultatele unui sondaj al fanilor vor fi adăugate la voturile unui juriu format din peste o sută de publicații media globale și instituții de influență, pentru a determina câștigătorii. Puteți urmări The Game Awards în direct pe 7 decembrie, unde gazdele vor dezvălui, fără îndoială, cele mai importante premii din industria jocurilor video.

Și la noi în țară a avut loc Romanian Game Awards 2023, care a fost organizat de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) și care a avut loc pe 10 octombrie, la Teatrul Odeon.

De-a lungul anilor, jocuri dezvoltate 100% local precum Move or Die, Door Kickers sau Brawlout au înregistrat milioane de descărcări pe cele mai cunoscute platforme de gaming din întreaga lume. În plus, jocuri celebre precum FIFA, Assassin’s Creed sau Tom Clancy: The Division sunt co-dezvoltate de companiile multinaționale prezente în România încă din anii ‘90. Acest efort creativ este, din acest an, recunoscut și celebrat la Romanian Game Awards, un eveniment anual care va premia cele mai bune jocuri video dezvoltate pe plan local și nu numai.