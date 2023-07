Cele mai amuzante fotografii cu animale de companie din 2023: de la pisoi buclucași, la câini ”zburători”

Lumea este, ce-i drept, plină de oameni cu animale de companie care mai de care mai simpatice. În acest sens, 25 dintre cele mai bune și amuzante fotografii cu animale de companie au ajuns în finala unui concurs.

Câteva dintre cele mai frumoase și mai amuzante fotografii cu animale de companie din competiția Comedy Pets Awards

„Încă o dată am fost tratați cu niște intrări cu adevărat amuzante în competiție și cu o gamă atât de largă de animale în acest an, de la dihori la broaște țestoase sau măgari, precum și sute de pisici și câini amuzanți”, a declarat Tom Sullam, co-fondatorul Comedy Pets Awards, într-o declarație pentru IFLScience.

„Shadow săpa gropi ca de obicei pe plajă când, dintr-o dată, și-a etalat noua tehnică! Din fericire, camera era pregatită pentru aceasta poziție nebună!” a declarat semifinalista Sophie Boynton, care a surprins această imagine pe plaja Hemsby din Marea Britanie.

„Alex este cel timid. Max este cel jucăuș. Împreună formează un duo letal de drăguț”, a spus fotograful Michel Zoghzoghi, despre această imagine cu doi pisoi jucăuși alb-negru.

„În martie 2019, am reușit să intru în cursa de câini din Union Sq New York când am văzut o doamnă cu o pungă roz pe mână aruncând o minge câinelui ei, care era așezat cu fața ei.

Apoi, câinele a început să alerge și s-a răsturnat în aer pentru a mă înfrunta și a căzut!

Mass-media din NY să găsească proprietarul, astfel încât să-i pot trimite o copie. Sper că acest concurs de comedie cu animale de companie mă poate ajuta să găsesc femeia misterioasă și câinele ei care sare atât de amuzant. Nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a spus Chris Porsz, despre această fotografie a unui border collie zburător.

În cazul în care te întrebi despre ce fotografie este vorba, află că o poți vedea în antetul acestui articol, aceasta fiind, de departe, cea pe care am vota-o noi, în cadrul acestei competiții.