Cel mai vechi ocean din lume este, de asemenea, cel mai mare și cel mai adânc

În timp ce majoritatea dintre noi adoră o excursie la malul mării și o baie răcoritoare în ocean, te-ai oprit vreodată pe malul mării să te gândești la câți ani au aceste corpuri de apă uriașe? Cu mult înaintea dinozaurilor, explorăm cel mai vechi ocean din lume.

Puternicul Ocean Pacific este cel mai mare și cel mai adânc dintre bazinele oceanice ale lumii, precum și cel mai vechi, conținând roci care datează de aproximativ 200 de milioane de ani, conform NOAA. Pacificul acoperă o suprafață de 163 de milioane de kilometri pătrați (63 de milioane de mile pătrate) și este atât de mare încât ar putea conține tot pământul de pe Pământ.

Cel mai vechi ocean este Oceanul Pacific

Oceanele lumii se schimbă în mod constant, pe măsură ce plăcile tectonice din scoarța Pământului se mișcă; aceasta înseamnă că Oceanul Pacific se micșorează, de fapt, pe măsură ce Oceanul Atlantic se extinde spre el. În Pacific este o zonă denumită „Inelul de Foc”, din cauza nivelurilor ridicate de activitate vulcanică și de cutremur din aceste plăci tectonice.

Fiind cel mai vechi ocean din lume, are și apă de mare foarte veche. Potrivit cercetărilor, cea mai veche apă din Pacificul de Nord a fost prinsă într-o „zonă de umbră” adânc sub suprafață, timp de aproximativ o mie de ani.

Cu toate acestea, aceasta este încă destul de tânără în comparație cu cea mai veche apă din lume. O rămășiță din Marea Atlanticului de Nord, acest H2O antic a fost găsit sub Golful Chesapeake, într-un crater de impact care s-a format acum 35 de milioane de ani. Oamenii de știință consideră că apa are între 100 și 145 de milioane de ani și a fost mereu acolo, dar a fost eliberată de impactul asteroidului și apoi prinsă dedesubt. Apa este atât de veche încât are o salinitate de două ori mai mare decât apa de mare modernă.

De asemenea, încă mai veche este o mică bucată din scoarța oceanică a lumii care se află netulburată în Marea Mediterană. Se crede că are o vechime de aproximativ 340 de milioane de ani, s-a format atunci când roca topită fierbinte numită magmă a apărut și apoi s-a răcit. Pe măsură ce s-a răcit pe creasta mijlocie a oceanului, mineralele din magmă au devenit magnetizate, permițând cercetătorilor să găsească zona cu echipamentul lor de detectare magnetică.