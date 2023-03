Ce se întâmplă când se întâlnesc două oceane, de fapt: fenomenul bizar de la granița dintre Oceanul Atlantic și Oceanul Pacific

Dacă se întâmplă să te afli în cel mai sudic punct al Americii de Sud, vei putea să vezi aproximativ zona în care Oceanul Pacific se întâlnește cu Oceanul Atlantic.

În ciuda a ceea ce este posibil să fi văzut în videoclipurile virale, nu există o distincție clară între aceste ape.

Partea de jos a sud-american este cunoscută cu numele de Patagonia, o zonă sălbătică frumoasă a cărei coastă de vest și de sud este fragmentată de insule.

Cel mai sudic punct al său este Capul Horn, o insulă din arhipelagul Tierra del Fuego, din sudul Chile.

Aici se întâlnește vag Pacificul cu Atlanticul, deși nu există o limită clară între mări.

O postare virală de acum câțiva ani, care încă mai face turul ocazional, arată, însă, altceva. Cu toate acestea, informația nu este, pur și simplu, adevărată.

Zona, o provocare pentru marinari

Este, totuși, bine de știut că zona este dificil de traversat din cauza sistemelor de presiune extrem de scăzute care generează vânturi în rafale și valuri mari. Apele sale sunt, de asemenea, extrem de reci, adăugând o provocare suplimentară pentru marinari.

În ciuda riscurilor, coridorul dintre Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic obișnuia să fie vital pentru comerțul internațional.

În 1830, politicianul american Richard Henry Dana Jr. relata o călătoria în jurul Capului Horn, în mijlocul iernii antarctice.

„Grăbindu-ne pe punte, am văzut un nor mare, negru, care se rostogolește spre noi dinspre sud-vest și întunecă tot cerul. ‘Iată că vine Capul Horn!’… și abia am avut timp să coborâm și să ne strângem tot înainte ca acesta să ne apropie. În câteva momente, s-au ridicat ape mai mari decât văzusem până atunci. În același timp, lapovița și grindina năvăleau cu toată furia împotriva noastră”, scria acesta.

Din fericire pentru marinari, navele circulă acum mai rar în jurul Capul Horn, după deschiderea Canalului Panama, în august 1914.