Cel mai lung traseu de drumeție din România: Drumul spectaculos care a câștigat Premiul Publicului la Veneția

Nu este la fel de cunoscut ca Transfăgărășan sau Transalpina, dar este de o frumusețe rară. Via Transilvanica, este cel mai lung traseu de drumeție din România și este considerat Camino de România. Este lung de 1.400 de kilometri, de la Putna (Suceava) la Drobeta Turnu Severin (Mehedinți), lansat în octombrie 2022, la Alba Iulia.

Traseul de drumeție din România a câștigat Premiul Publicului în cadrul Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2023, la Veneția. Drumul străbate 400 de localităţi din 10 judeţe (Suceava, Mureş, Harghita, Braşov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraş Severin şi Mehedinţi) şi pune în valoare patrimoniul natural şi cultural al ţării.

Cel mai lung traseu de drumeție din România a fost premiat la Veneția

Via Transilvanica este un traseu de drumeții construit cu intenția de a promova diversitatea culturală, etnică, istorică a zonelor pe care le străbate. Traseul străbate zece judeţe din România, oferind peisaje şi experienţe de neuitat.

Cele zece județe pe unde trece Via Transilvanica sunt următoarele: Suceava, Bistrița‑Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. De asemenea, cei care vor vizita frumosul drum vor traversa șapte regiuni istoric-culturale, acestea fiind:

-Bucovina – Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Vatra Dornei, Poiana Stampei (136 km)

-Ținutul de Sus – Poiana Stampei, Pasul Tihuța, Bistrița, Câmpu Cetății (277 km)

-Terra Siculorum – Câmpu Cetății, Sovata, Praid, Archita (163 km)

-Terra Saxonum – Archita, Sighișoara, Mediaș, Bazna, Micăsasa (194 km)

-Terra Dacica – Micăsasa, Blaj, Alba Iulia, Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bucova (153 km)

-Terra Banatica – Bucova, Caraș-Severin, Reșița, Prigor, Parcul Național Domogled – Valea Cernei (224 km)

-Terra Romana – Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Drobeta-Turnu Severin (115 km).

Primii 134 de kilometri din Via Transilvanica au fost dați spre utilizare în anul 2018 pe raza județului Bistrița-Năsăud. După un an, s-au marcat secțiunile de drum din județele Suceava și Mehedinți, ca în anul 2020 să se finalizeze traseele din Mureș, Harghita, Brașov și Sibiu. În urmă cu trei ani, Via Transilvanica măsura aproximativ 800 de kilometri de drum marcat.