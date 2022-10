Pe unde trece Via Transilvanica. Traseul străbate 10 judeţe din România şi oferă peisaje şi experienţe de neuitat

Pe unde trece Via Transilvanica, potrivit celor care au inițiat proiectul. Via Transilvanica este un traseu de drumeții construit cu intenția de a promova diversitatea culturală, etnică, istorică a zonelor pe care le străbate. Traseul străbate 10 judeţe din România, oferind peisaje şi experienţe de neuitat.

Unicul traseu de drumeții a fost inaugurat în România. Via Transilvanica străbate 10 județe

Pe unde trece Via Transilvanica este întrebarea pe care și-o pun mulți dintre români. În rândurile de mai jos vă spunem pe unde trece Via Transilvanica, traseul de drumeții făcut să promoveze Bucovina, Transilvania și Banatul, cu toate frumusețile lor, atât fizie, cât și culturale. Frumosul traseu măsoară 1400 de kilometri și străbate 10 județe ale țării.

Cei care nu au date despre Via Transilvanica trebuie să rețină că traseul începe de la Putna, județul Suceava, și se termină la Drobeta Turnul Severin.

Traseul Via Transilvanica, deschis turiștilor

Traseul de drumeții Via Transilvanica a fost deschis oficial în urmă cu câteva zile, iar drumul îi poartă pe cei care îl parcurg prin sate pitorești și peisaje incredibile din nu mai puțin de zece județe.

Astfel, la mai bine de 4 ani de la demararea proiectului, țara noastră se alătură mai multor state din Europa care au trasee similare și care atrag mii de turiști în fiecare an.

Pe unde trece Via Transilvanica, de fapt

Cele zece județe pe unde trece Via Transilvanica sunt următoarele: Suceava, Bistrița‑Năsăud, Mureș, Harghita, Brașov, Sibiu, Alba, Hunedoara, Caraș-Severin și Mehedinți. De asemenea, cei care vor vizita frumosul drum vor traversa șapte regiuni istoric-culturale, acestea fiind:

-Bucovina – Putna, Sucevița, Vatra Moldoviței, Vatra Dornei, Poiana Stampei (136 km)

-Ținutul de Sus – Poiana Stampei, Pasul Tihuța, Bistrița, Câmpu Cetății (277 km)

-Terra Siculorum – Câmpu Cetății, Sovata, Praid, Archita (163 km)

-Terra Saxonum – Archita, Sighișoara, Mediaș, Bazna, Micăsasa (194 km)

-Terra Dacica – Micăsasa, Blaj, Alba Iulia, Sarmizegetusa Regia, Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Bucova (153 km)

-Terra Banatica – Bucova, Caraș-Severin, Reșița, Prigor, Parcul Național Domogled – Valea Cernei (224 km)

-Terra Romana – Parcul Național Domogled – Valea Cernei, Drobeta-Turnu Severin (115 km).

Când au început lucrările la Via Transilvanica

Primii 134 de kilometri din Via Transilvanica au fost dați spre utilizare în anul 2018 pe raza județului Bistrița-Năsăud. După un an, s-au marcat secțiunile de drum din județele Suceava și Mehedinți, ca în anul 2020 să se finalizeze traseele din Mureș, Harghita, Brașov și Sibiu. În urmă cu 2 ani, Via Transilvanica măsura aproximativ 800 de kilometri de drum marcat.

Astfel, anul trecut totalul de drum marcat al Via Transilvanica a ajuns la 1.077 km, după finalizarea traseului de 250 km prin județul Caraș-Severin. Acum, pe data de 8 octombrie 2022, traseul complet al Via Transilvanica a fost inaugurat. La pregătirea traseului au participat sute de voluntari, iar în jur de 800 de kilometri de drum au fost finanțați prin donații, sponsorizări și diferite parteneriate cu companii private.

Cine a inițiat proiectul Via Transilvanica

Inițiatorul proiectului Via Transilvanica a fost inițiat de Asociația Tășuleasa Social, oganizația neguvernamentală folosind ca model organizarea traseelor de pelerinaj, cum este Drumul Sfântului Iacob.

Cei care nu știu pe unde trece Via Transilvanica trebuie să afle că la fiecare kilometru de traseu există borne mari de andezit (260 kilograme), fiecare dintre acestea fiind o sculptură făcută de artiști plastici din Cluj, Iași, Timișoara, precum și din Bulgaria. În plus, cei ce vor ajunge pe Via Transilvanica vor avea ocazia să vadă că drumul mai este marcat cu semne pictate pe lemn sau piatră în culorile alb și portocaliu. Săgeata albă indică Putna, iar cea portocalie Drobeta Turnu-Severin.

Cu ce poate fi străbătut Via Transilvanica

„Ca să iubești România, trebuie să îi dai o șansă, să o iei la pas, să mergi din comunitate în comunitate, care e filozofia acestui proiect. El trece prin 400 de comunități pe diagonală, 107 unități administrativ teritoriale, 1.400 de km, la fiecare km are o bornă de andezit sculptată”, a spus Alin Ușieru, coordonator de proiect, la inaugurare.

Nu în ultimul rând, după ce am aflat pe unde trece Via Trasilvanica trebuie să mai știm că frumosul drum poate fi străbătut pe jos, cu bicicleta sau chiar călare.