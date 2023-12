Cei mai bogați oameni din lume, confirmați oficial. Pe ce loc se află Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, dar prima femeie din top

Forbes actualizează în mod constant clasamentul celor mai bogați oameni ai planetei și tocmai a publicat cea mai recentă ediție de top 10. Cu această ocazie, vedem și averile estimate ale unor giganți precum Elon Musk, Bill Gates sau Jeff Bezos.

Într-o singură lună, cei mai bogați oameni din lume au devenit mai bogați cu aproximativ 115 miliarde de dolari, o creștere de aproximativ 9% comparativ cu finalul lunii octombrie, conform datelor Forbes. Astfel s-a ajuns în situația în care cei mai bogați oameni din lume valorează la momentul de față aproximativ 1,44 trilioane de dolari, în creștere lunară semnificativă de la cele 1,32 trilioane de dolari în raport cu octombrie.

Ce s-a întâmplat cu averile miliardarilor

Cel mai câștigat în ultima lună, pe principiul ban la ban trage, este Elon Musk. Averea sa a crescut într-un ritm alarmant datorită exploziei acțiunilor Tesla cu aproximativ 17%, aducându-i un plus de 28 miliarde de dolari, până la un total de 245 miliarde de dolari.

Este important de reținut că, în prima jumătate a acestui an, Bernard Arnault a fost cel mai bogat om din lume, dar a pierdut poziția privilegiată pe 8 iunie 2023 în fața lui Musk. Arnault are la momentul de față 191 de miliarde de dolari, în creștere de la 178 de miliarde cu o lună în urmă. Ca referință, el conduce grupul LVMH, un gigant cu peste 70 de mărci, dintre care Louis Vuitton și Christian Dior, Tiffany & Co. sau Sephora.

Al doilea cel mai mare câștigător al lunii a fost Larry Ellison de la Oracle, a cărui avere a crescut cu 15,6 miliarde de dolari într-o lună, datorită creșterii acțiunilor Oracle cu 10%. Astfel, Ellison este al patrulea cel mai bogat din lume, cu aproximativ 146 de miliarde de dolari, mai puțin cu 22 de miliarde în raport cu ocupantul locului 3 în top, fondatorul Amazon, Jeff Bezos.

În ceea privește prima femeie din topul Forbes, aceasta este este Francoise Bettencourt Meyers din Franța, deținătoarea pachetului majoritatea la L`Oreal, compania fondată de bunicul ei. Are o avere estimată la 94,3 miliarde de dolari.

Top 10 bogații planetei

Iată cei mai bogați 10 oameni din lume de la 1 decembrie 2023 :

1. Elon Musk – 245,3 miliarde de dolari

2. Bernard Arnault – 191,3 miliarde de dolari

3. Jeff Bezos – 168,4 miliarde de dolari

4. Larry Ellison – 146,5 miliarde de dolari

5. Warren Buffett – 119,3 miliarde de dolari

6. Bill Gates – 117,6 miliarde de dolari

7. Mark Zuckerberg – 115,9 miliarde de dolari

8. Steve Ballmer – 112, 8 miliarde de dolari

9. Larry Page – 111,7 miliarde de dolari

10. Sergey Brin – 107,3 miliarde de dolari