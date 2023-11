Oamenii se îngrămădesc la cipurile în creier: Ce „minuni” fac implanturile lui Elon Musk, cât costă

Tu te-ai inscrie? Mii de oameni vor să li se îndepărteze o parte a craniului și să li se implanteze unul dintre cipurile cerebrale Neuralink ale lui Elon Musk. Conform unui raport recent, cipurile în creier ale șefului Tesla au un succes enorm.

Ideea de a-ți îndepărta o porțiune din craniu și de a-ți implanta un cip cerebral ar putea suna ca un coșmar. Dar „mii de oameni”, conform datelor recente, și-au exprimat interesul să facă tocmai asta.

Cipurile în creier ale lui Musk, un succes răsunător

Compania lui Elon Musk, Neuralink, are viziunea de a trata afecțiuni precum paralizia și orbirea prin conectarea creierului la computere cu ajutorul microcipurilor. Dar pentru a realiza acest lucru, este nevoie de un număr de voluntari „dispuși să li se îndepărteze o bucată din craniu”, astfel încât un robot să le poată introduce un cip în creier și să demonstreze că tehnologia funcționează la oameni.

În ceea ce privește costurile, Musk a spus: „La început, cred că va fi destul de scump, dar acel preț va scădea foarte rapid și, de-a lungul timpului vrem să facem costul, evident, cât de mic posibil”.

Implanturile au fost testate până acum doar pe maimuțe și porci. Unul dintre biografii lui Musk, Ashlee Vance, a sugerat că Neuralink a primit „o mare de interes de la mii de potențiali pacienți” care doreau să acționeze ca un cobai uman, scrie Daily Mail.

El a spus că Neuralink nu a implantat încă dispozitivul într-un om, dar își propune să opereze pe 11 persoane anul viitor și peste 22.000 până în 2030. Nu este clar dacă participanții vor fi plătiți pentru a participa.

Tu te-ai cipa?

Neuralink a lansat o campanie de recrutare pentru primele teste pe oameni în septembrie, spunând că sunt în căutare de persoane cu paralizie, pentru a-și testa dispozitivul experimental, ca parte a unui studiu de șase ani. Însă compania a fost ținută pe loc de controverse în ultimii ani, a stârnit preocupări etice și a atras scepticismul în rândul oamenilor de știință și al altor experți.

Vance, autorul biografiei din 2015 „Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future”, a scris într-un raport Bloomberg că un candidat ideal pentru primul studiu uman al Neuralink a fost „un adult sub 40 de ani ale cărui patru membre sunt paralizate”.

El a explicat că ar fi nevoie de „câteva ore” pentru ca un chirurg să efectueze o craniectomie și alte 25 de minute pentru ca un robot să introducă cipul în zona creierului care controlează mâinile, încheieturile și antebrațele.

„Scopul este de a arăta că dispozitivul poate colecta în siguranță date utile din acea parte a creierului pacientului, un pas cheie în eforturile Neuralink de a converti gândurile unei persoane într-o serie de comenzi pe care un computer le poate înțelege”, a adăugat Vance.

El a spus că implantul va transmite aceste informații către un laptop sau o tabletă din apropiere. Preocupările legate de siguranță au însemnat că Neuralink s-a luptat pentru o perioadă pentru a obține aprobarea necesară pentru studiile pe oameni, în special cu Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA).

Problemele majore au implicat bateria cu litiu a dispozitivului, posibilitatea ca firele implantului să migreze în creier și provocarea de a extrage dispozitivul în siguranță, fără a deteriora țesutul cerebral. Ulterior, FDA și-a dat aprobarea în mai, dar nu a dezvăluit cum au fost rezolvate preocupările sale inițiale.