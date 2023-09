Profeția șefului Microsoft despre inteligența artificială, un avertisment pentru omenire: ”Are potențialul de a deveni o armă”

În timp ce autoritățile americane și europene se dau peste cap pentru a găsi cel mai bun mijloc de a reglementa inteligența artificială și implementările ei la scară largă, tot mai mulți oameni importanți din tech lansează avertismente serioase pe marginea subiectului.

Cel mai recent dintre ele a venit de la Brad Smith, președintele Microsoft, într-un interviu acordat CNBC. ”Cred că fiecare tehnologie inventată vreodată [are] potenţialul de a deveni atât un instrument, cât şi o armă”, a declarat Smith pentru publicația citată.

Ce urmează pentru inteligența artificială, care este soluția

”Trebuie să ne asigurăm că AI rămâne supusă controlului uman. Indiferent dacă este un guvern, armata sau orice fel de organizaţie, care se gândeşte să folosească AI pentru a automatiza, de exemplu, infrastructura critică, trebuie să ne asigurăm că avem oameni în control, că putem încetini sau opri lucrurile.”, a adăugat oficialul Microsoft.

Mesajul din partea lui Brad Smith vine după ce mai mulți lideri tehnologici s-au aruncat la avertismente mai mult sau mai puțin similare în ultimul an, mai ales când algoritmul de inteligență artificială ChatGPT a început să fie folosit la scară largă într-o varietate foarte mare de industrii și a amenințat diverse domenii creative cu restructurări de personal.

Chiar și așa, afirmațiile oficialului din Redmond sunt cu atât mai ciudate cu cât OpenAI, creatorii ChatGPT, au o relație foarte strânsă cu Microsoft. Compania fondată de Bill Gates a investit miliarde de dolari în OpenAI, iar gigantul din urmă s-a angajat să folosească în mod exclusiv soluțiile de cloud de la Microsoft.

Printre oamenii care au venit cu avertismente pe marginea progresului inteligenți artificiale se numără chiar și șeful OpenAI care a spus că AI prezintă un risc pentru dispariția umană, la fel ca în cazul unui război nuclear, fiind de o reală urgență atenuarea acestor riscuri. Mesajul este similar cu ceea ce am auzit de la Google, Microsoft, Elon Musk de la Tesla și Steve Wozniak, co-fondatorul Apple.

”De aceea am pledat nu doar ca companiile să facă ceea ce trebuie, ci şi noi legi şi reglementări care ar asigura că există pauze de siguranţă. Am văzut nevoia pentru asta în altă parte. Adică, imaginează-ţi că electricitatea depinde de întrerupătoare. Îţi pui copiii într-un autobuz şcolar, ştiind că există o frână de urgenţă. Am mai făcut acest lucru pentru alte tehnologii. Acum trebuie să o facem şi pentru AI”, a spus Smith, în marginea Summit-ului Business 20 de la New Delhi, de la sfârşitul săptămânii trecute, conform Economedia.ro.