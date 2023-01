Ce plănuiește Putin cu ocazia împlinirii unui an de la invazia în Ucraina

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-ar putea adresa Adunării Federale a Rusiei la sfârșitul lunii februarie, scriu agențiile TASS și RIA Novosti, citând sursele lor din Duma de Stat a Rusiei.

Una dintre sursele TASS a dezvăluit că „discursul ar putea fi ținut pe 20 sau 21 februarie”, în timp ce o altă sursă a declarat că este foarte probabil ca președintele rus să țină un discurs la sfârșitul lunii februarie.

Sursa RIA Novosti a relatat că nu există informații care să confirme că Putin va ține o alocuțiune în fața Parlamentului rus pe 24 februarie.

Anul trecut, Putin nu s-a adresat Adunării Federale, se presupune că din cauza unui program încărcat.

La sfârșitul lunii decembrie 2022, Putin a susținut că va ține un discurs la începutul anului 2023, deoarece are nevoie de mai mult timp pentru a efectua o analiză suplimentară a situației actuale.

El a reamintit publicului că nici în 2017 nu a avut loc o alocuțiune.

Rusia a pierdut aproximativ 50.000 de soldați, care au fost uciși sau răniți în invazia sa în Ucraina și aproape 1.700 de tancuri au fost distruse, afirmă șeful forțelor armate britanice.

Dar amiralul Tony Radakin a declarat pentru BBC, anul trecut, că orice speculație că pierderile ar putea duce la căderea guvernului președintelui rus Vladimir Putin este doar o „iluzie”.

Vedem o ierarhie care este investită în președintele Putin și, astfel, nimeni la vârf nu are motivația de a-l contesta pe președintele Putin” , a adăugat Radakin.

Șeful militar britanic a declarat că, odată cu eșecurile din Ucraina, forțele terestre ale Rusiei ar putea reprezenta acum o amenințare mai mică decât înainte de război.

Pe lângă pierderile de personal și de tancuri, Rusia a văzut aproximativ 4.000 dintre vehiculele sale blindate de luptă distruse de la invazia din 24 februarie, potrivit estimărilor sale.

„Dar Rusia continuă să fie o putere nucleară. Are capacități cibernetice, are capacități spațiale și are programe speciale subacvatice, astfel încât poate amenința cablurile subacvatice care permit ca informațiile din întreaga lume să tranziteze întregul glob.”