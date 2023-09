Ce nu știi despre Apple, populara companie de trilioane de dolari. Inovațiile fascinante ”semnate” de Steve Jobs, de la Apple-1 la iPhone 15

„La urma urmei, ce este Apple? Apple se referă la oameni care gândesc „în afara cutiei”, oameni care doresc să folosească computerele pentru a-i ajuta să schimbe lumea, pentru a-i ajuta să creeze lucruri care fac diferența și nu doar pentru a-și face treaba” -Steve Jobs

Apple Inc. este o companie americană de tehnologie care a fost fondată în 1976 de Steve Jobs, Steve Wozniak și Ronald Wayne cu intenția de a dezvolta și vinde un computer personal creat de Wozniak, Apple I. De la oferta sa publică inițială din 1980, Apple Inc., linia de produse a crescut pentru a include computere personale, player-ul de muzică iPod, tablete iPad, ceasul inteligent Apple și smartphone-uri iPhone. Pe lângă dispozitive, Apple deține și operează și software, aplicații profesionale și servicii de streaming. Mai jos sunt câteva lucruri inovatoare despre această companie iconică.

Sloganul Apple „Think Different” a fost folosit pentru prima dată într-o reclamă Apple din 1997, care a apărut la televizor, numită „Here’s to the Crazy Ones, Think Different”. Reclama a fost o recunoaștere a fiecărui vizionar care a îndrăznit vreodată să conteste norma și să inoveze. A fost, de asemenea, un semn direct pentru IBM, care folosea sloganul „Gândește-te la IBM” pentru a face publicitate Thinkpad-urilor. Curând după aceea, sloganul a devenit parte a întregii reclame Apple și a schimbat percepția despre Apple de la o altă companie de computere la ceva unic și de înaltă tehnologie.

Lucruri interesante despre Apple

Când Apple s-a lansat pentru prima dată în Japonia în anii 1980, recunoașterea numelui era atât de scăzută, încât muncitorii au crezut în mod eronat că computerele sunt mere adevărate și le-au livrat în camioane frigorifice pentru a împiedica „fructul” să nu se deterioreze.

În februarie 2018, Apple a lansat HomePod, primul său produs nou în peste trei ani. Produsul este destinat să concureze cu difuzoarele inteligente oferite de Amazon și Google și combina un sunet excelent cu toate caracteristicile celorlalte difuzoare inteligente de pe piață. Produsul era echipat cu Siri și putea face aproape orice poate face Siri pentru iPhone.

Când un computer Apple este în uz, logo-ul Apple de pe spate strălucește cu susul în jos. Se pare că compania a crezut că trebuie să fie îndreptat în direcția corectă atunci când a fost închis, deoarece utilizatorii ar încerca să deschidă în mod greșit dacă nu era. În anii 1990, logo-ul a fost răsturnat pentru a-l face să arate mai bine în filme.

O grafică a unei jumătăți de câine, jumătate de vacă sau Dogcow a fost inclusă în fontul Cairo din computerul Macintosh original. Când fontul a fost întrerupt, Dogcow a continuat în LaserWriter Driver 4.0. Clarus – numele real al Dogcow – scoate un sunet „moof” și a fost folosit pe sistemele de operare Mac până acum câțiva ani. Ea și sunetul „moof” au fost mărci înregistrate și au devenit o mascota neoficială pentru Apple.

În timp ce Apple dezvolta iPod-ul, se presupune că Jobs a venit cu sloganul „1.000 de cântece în buzunar”, dar playerul MP3 mai avea nevoie de un nume. Când copywriterul Vinnie Chieco a văzut iPod-ul pentru prima dată, a spus că s-a gândit imediat la linia „Deschide ușa podului, HAL” din filmul SF 2001: Odiseea Spațiului. De acolo, tot ce trebuia să facă a fost să-i adauge prefixul „I” și a devenit iPod-ul.

Dacă speri să te angajezi la un magazin Apple, șansele nu sunt cu siguranță în favoarea ta. Potrivit Apple, în 2009, 10.000 de persoane au depus cereri pentru a lucra la noua locație din Manhattan, dar doar 200 sau 2% dintre acești solicitanți au fost angajați.

Deși majoritatea magazinelor Apple se găsesc în mall-uri, compania are mai multe magazine emblematice care sunt atât minuni arhitecturale, cât și atracții turistice. Una dintre cele mai faimoase locații este locația Fifth Avenue din New York. Magazinul în sine este, de fapt, subteran, dar vizitatorii sunt atrași de cubul uriaș de sticlă de la nivelul străzii. Construcția magazinului a costat zece milioane de dolari, iar locația este unul dintre cele mai vizitate și mai fotografiate locuri din New York.