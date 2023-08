Ce înseamnă Registrul Național de Cancer, proaspăt înființat de Guvern: cum ajută românii bolnavi și nu numai

​Guvernul a aprobat, în ședința de joi, Hotărârea prin care urmează să fie înfiinţat Registrul Naţional de Cancer, o măsură discutată de ani de zile, însă neaplicată, iar lipsa acestui registru duce și la lipsa unei evidențe clare a pacienților oncologici.

Discuția uni astfel de registru este în spațiul public de ani de zile. În România există un registru Național de Cancer din 2007, însă nu a funcționat niciodată, iar un astfel de registru ar ajuta la o mai bună coordonare și gestionare în acest domeniu.

Singurele statistici cu privire la bolnavii oncologici vin din datele decontate de Casa de Sănătate, iar acest lucru nu permite nici realizarea unui clasament clar cu privire la tipurile de cancer existente în România.

Aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate cu cancer în România în fiecare an, a declara ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, în luna mai.

„În fiecare an, în România, sunt înregistrate circa 100.000 de persoane care sunt diagnosticate cu cancer, dintre care sub 500 sunt copii. Incidenţa la copii este de 10 cazuri chiar la grupa de vârstă până la 14 ani, puţin peste 10 până la 18 ani, puţin sub 10 cazuri la 100.000 de locuitori.

Par puţine cazurile la copii. Nu sunt puţine pentru că mortalitatea totuşi este importantă. Lucrăm şi o să vedeţi – chiar în zilele sau săptămânile următoare apare o reglementare privind realizarea Registrului naţional de cancer. Suntem una dintre puţinele ţări care nu are Registru naţional de cancer. Atunci, nici cifrele pe care le raportăm către Globocan, care este un organism care centralizează datele la nivel global, nu sunt sigure. Dar în jur de 100.000 de pacienţi sunt în România înregistraţi în fiecare an”, spunea Alexandru Rafila la finalul lunii mai la Institutul Clinic Fundeni.