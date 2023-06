EXCLUSIV Bolnavii de cancer din România se luptă cu boala, dar și cu birocrația. Planul anti-cancer, promulgat de Iohannis, nu este pe placul lui Rafila. Pacienții amenință că ies în stradă

Pacienții oncologici sunt nevoiți să mai aștepte „planul anti-cancer”, după ce Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că vrea să vină cu o nouă variantă de plan, asta deși avem deja un astfel de plan, care trebuia să intre în vigoare de la 1 iulie. Planul prevedea: înființarea unui Registru Național de Cancer, dar și accesul mult mai rapid al pacientului la tratament, a explicat pentru Playtech.ro Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor bolnavilor de cancer din România. Potrivit datelor țara noastră e pe ultimul loc în ceea ce privește timpul de așteptare al pacienților pentru a avea acces la medicamente de ultimă generație

Cancerul este a doua cauză a mortalității în UE, după bolile circulatorii, reprezentând 26 % din totalul deceselor, iar potrivit datelor România are cu 48% mai multe decese în oncologie decât media europeană şi peste 20.000 de decese evitabile pe an din această patologie.

Mai mult, în ceea ce privește rata mortalității cauzate de cancer, diferența dintre unele țări este aproape dublă.

„Nemulțumirile sunt clare. Acest plan de cancer ne dădea o șansă în plus la viață, ne integrase în Europa în lupta împotriva cancerului, iar ce a făcut domnul ministru ne scoate din Uniunea Europeană și inegalitățile vor crește și vom fi discriminați față de ceilalți pacienți ai Europei.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor bolnavilor de cancer din România, este de ani buni vocea pacienților cu cancer. El a fost de două ori supraviețuitor al cancerului, de fiecare dată având norocul să-l depisteze într-o formă incipientă. El are sute de procese câștigate împotriva Ministerului Sănătății.

Planul european de combatere a cancerului este un pilon esențial al Uniunii europene a sănătății, anunțată de președinta von der Leyen în 2020. Un astfel de plan a fost votat și Parlamentul României și a fost promulgat de Klaus Iohannis anul trecut.

Cu siguranță, conștientizăm cu toții că acest demers nu va rezolva peste noapte toate problemele cu care se confruntă pacientul oncologic sau domeniul oncologiei. Ceea ce am apreciat însă când am analizat acest Plan este că fixează obiective realiste și măsurabile și că definește un traseu standardizat al pacientul”, spunea Klaus Iohannis anul trecut în cadrul evenimentului de lansare al Planului.

Planul anti-cancer trebuia să intre în vigoare de la 1 iulie, însă Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a anunțat că lucrează la o formă finală a planului cu specialiștii.

„Am reuşit să finalizăm noua formă a Planului Naţional de Combatere a Cancerului. Astăzi, ea va fi publică pe site-ul Ministerului Sănătăţii. Este deschisă sugestiilor. Am lucrat numai cu profesionişti, transparent. Ne dorim să existe o mobilizare şi din partea clasei politice, astfel încât acest plan să devină realitate.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor bolnavilor de cancer din România, a spus că este nevoie de punerea cât mai rapidă a unui astfel de plan în aplicare și a transmis că dacă acest lucru nu se va întâmpla bolnavii de cancer vor ieși în stradă.

Planul anti-cancer care trebuia să intre în vigoare de la 1 iulie ar fi reglementat situația pacienților oncologici: ar fi monitorizat banii investiți în oncologie, ar fi fost construit bugetul oncologiei după statistică și nu după ureche cum se face acum.

În România există un registru Național de Cancer din 2007, însă nu a funcționat niciodată, iar un astfel de registru ar ajuta la o mai bună coordonare și gestionare în acest domeniu. Singurele statistici cu privire la bolnavii oncologici vin din datele decontate de Casa de Sănătate, iar acest lucru nu permite nici realizarea unui clasament clar cu privire la tipurile de cancer existente în România.

Lipsa aplicării unui plan anti-cancer în România îi privează pe pacienții din România de o serie de beneficii, cum ar fi accesul la medicamente de ultimă generație.

Diferențele dintre noi și alte state europene în tratarea pacienților oncologici este uriașă.

În România de cele mai multe ori pacienții suspecți cancer ajung foarte greu la un medic oncolog. Drumul pacientului de la primirea unei biopsii și până la discuția cu un medic specialist poate dura și luni de zile.

Astfel, în planul deja promulgat de șeful statului era trecută prioritizarea pacientului oncologic. Adică, acesta nu ar mai fi fost nevoit să aștepte foarte mult timp pentru consultații. De asemenea, este nevoie de consiliere psihologică atât pentru pacient, cât și pentru familie, dar și de o dietă alimentară specială pentru pacienți.

La noi nu beneficiază de nimic deocamdată pentru că toate legile emise până acum pentru pacienții de cancer nu au norme, urmează ca aparținătorul să beneficieze de 45 de zile de concediu medical sau cel care îngrijește pacientul de cancer să aibă 45 de zile de concediu pe an, consilieră gratuită pentru pacienți și aparținători decontate. Sunt multe care ne-ar fi avantajat”, a mai spus Cezar Irimia.

Autoritățile franceze au lansat în 2021 o strategie pe 10 ani pentru îmbunătățirea controalelor, tratamentelor și prevenirea cancerului. Franța este printre țările cu cea mai mare densitate de centre care furnizează terapie cu megavolți (MV), cu 7,5 de centre la un milion de locuitori (față de o medie UE de 6,8).

„Domnul ministru pretinde că planul nu este bun, că este incomplet, nimic nu e perfect. Franța este la al cincilea plan național de cancer, dinamica din sănătate implică modificarea planului poate și anual, nu numai la doi ani sau patru ani. Franța este la al cincilea plan de cancer și se consideră că este cel mai bun plan de cancer din Uniunea Europeană.

Vine salvarea îl ia de acasă pe pacient, îl duce la chimioterapie, îl aduce acasă. Pe an are o lună de concediu în stațiunile indicate de Ministerul Sănătății. Sunt testați genetic și molecular din start, încă de la suspiciune, primesc tratamente personalizate, exact ce ne asigura și planul nostru, dar domnul ministru nu vrea ca noi să trăim, vrea să dispărem cât mai mulți”, a mai transmis Cezar Irimia cu privire la amânarea implementării planului anti-cancer.