Protest USR la audierea lui Alexandru Rafila în Parlament. Răspunsul lui Rafila, după ce a fost acuzat că a distrus planul anti-cancer VIDEO

Au fost audieri cu scântei în comisiile de specialitate din Parlament, mai ales în cazul ministrului Alexandru Rafila care a fost contestat chiar din interiorul partidului din care face parte. Fostul ministru al Sănătății Cadariu i-a reproșat că a distrus planul anti-cancer, iar în replică Rafila i-a spus „vrem să facem un plan care să nu fie discriminatoriu”.

„De când am venit la Ministerul Sănătății nu am mințit și nu am înșelat. Toți cei care induc în eroare și pacienții și medicii, să reflecteze, să lucreze împreună, ușa ministerului a fost tot timpul deschisă, domnul Achimaș-Cadariu a fost invitat la minister și când s-a lucrat la plan au fost zeci de amendamente ale ministerului care au fost respinse în bloc.

Am demisionat din funcția de președinte al comisiei de combatere a cancerului și l-am indicat pe domnul Achimaș. Vrem să facem un plan care să nu fie discriminatoriu. Ați văzut scrisoarea pacienților cu cancer de melanom care solicitau să fie incluși în acest plan și care au fost lăsați în afară?Finanțarea planului nu respectă legea finanțelor publice și legea bugetului de stat”, a răspuns ministrul Sănătății.