CD Projekt Red a folosit AI pentru a include vocea unui actor decedat în Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. CD Projekt Red a colaborat cu Respeecher pentru a recrea vocea lui Miłogost Reczek, care a creat vocea lui Viktor Vektor în poloneză.

Ce a declarat dezvoltatorul Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Dezvoltatorul Cyberpunk 2077 CD Projekt Red a confirmat că a folosit un software de clonare a vocii AI pentru a reconstrui vocea unui actor decedat pentru DLC-ul său Phantom Liberty. Actorul Miłogost Reczek a exprimat vocea personajului Viktor Vektor în versiunea poloneză a jocului și ar fi fost selectat pentru a relua rolul pentru DLC, care a apărut luna trecută, dar a murit în 2021 înainte de producerea acestuia. Dezvoltatorul a declarat pentru Bloomberg că a decis să meargă pe această cale ca o modalitate de „a aduce un omagiu performanței sale minunate” și a primit permisiunea de a face acest lucru de la familia sa.

Ce părere a avut familia actorului decedat

Astfel, în loc să-l înlocuiască pe Reczek, CD Projekt Red a lucrat cu Respeecher, compania de tehnologie vocală din Ucraina, cunoscută pentru că a lucrat cu vocea lui Mark Hamill în The Mandalorian și The Book of Boba Fett pentru a crea un tânăr Luke Skywalker. Un alt actor a fost angajat pentru a rosti noile versuri, iar software-ul lui Respeecher le-a transformat în vocea lui Reczek, a declarat directorul de localizare CD Projekt, Mikołaj Szwed, pentru Bloomberg. Reczek, pe care Szwed l-a descris drept „unul dintre cele mai bune talente vocale poloneze”, a creat, de asemenea, roluri importante în seria The Witcher.

Inteligența artificială a devenit un subiect controversat în industria divertismentului, iar actorii de la Hollywood luptă în prezent pentru mai multe protecții în ceea ce privește utilizarea asemănărilor lor, printre altele. În septembrie, SAG-AFTRA a votat în favoarea unei autorizații de grevă și pentru actorii de jocuri video, ale căror locuri de muncă ar putea fi amenințate de studiourile de AI. Zelda Williams – fiica lui Robin Williams – a criticat recent practica de a imita actorii decedați folosind inteligența artificială, spunând că aceștia nu își pot da acordul. În acest caz, CD Projekt Red spune că familia lui Reczek a fost „de mare ajutor”.