Cyberpunk 2 intră în producție: Ce surprize pregătește CD Projekt Red

Următorul joc din serie este acum în stadiul de „proiectare conceptuală”.

Șeful studioului CD Projekt, Adam Badowski, a declarat în timpul unei prezentări a investitorilor că următorul Cyberpunk este oficial în curs de desfășurare, dar încă foarte, foarte devreme în proces.

O expansiune de nota 10

Phantom Liberty va fi singura expansiune a Cyberpunk 2077, ceea ce este atât o veste bună, cât și o veste proastă: proastă pentru că, acum că totul este în sfârșit, ne dorim mai mult Cyberpunk 2077, dar bun pentru că înseamnă că accentul s-a mutat la maxim. – continuare la scară, anunțată în octombrie 2022 sub numele de Project Orion. Dar – și într-adevăr, acest lucru nu ar trebui să fie o surpriză – oricine speră să pună mâna pe ea în curând ar trebui probabil să-și tempereze așteptările.

Citește și Cyberpunk 2077 nu a fost niciodată în pericol: Ce spun dezvoltatorii despre controversatul joc

„Am decis să nu mai dezvoltăm suplimente pentru CP2077, ci mai degrabă să începem să proiectăm o continuare completă a jocului sub numele de cod Project Orion”, a explicat Adam Badowski, șeful studioului CD Projekt Red, în timpul prezentării. „Acest proiect se află la nivel de design conceptual chiar acum și va fi proiectat de o echipă de veterani care au fost responsabili cu proiectarea Cyberpunk 2077 și proiectarea Phantom Liberty”.

Deocamdată, lucrul la joc are loc în studiourile CD Projekt din Vancouver și Boston — „Conducerea echipei este deja acolo”, a spus Badowski — și ținta pentru „la sfârșitul anului 2024” este ca jumătate din echipa de dezvoltare să lucreze din SUA, iar jumătate din Polonia.

8 ani

Au durat mai mult de opt ani de când a fost anunțat Cyberpunk 2077 până când a fost lansat efectiv și aproape trei ani înainte să devină jocul de care toată lumea se bucură acum. Pe de o parte, aceasta nu este o perioadă de dezvoltare complet neobișnuită pentru un joc video cu buget mare – Grand Theft Auto 5 a apărut în 2013 și continuarea nici măcar nu a fost anunțată în mod corespunzător – dar înseamnă că, dacă dezvoltarea Orion necesită o Întindere similară, s-ar putea să nu-l jucăm până cândva după 2030.

S-ar putea să nu fie așa: CD Projekt trece la Unreal Engine 5 pentru jocurile sale viitoare, care probabil că își va lua ceva greutate de pe umeri din partea tehnologiei. Dar având în vedere imprevizibilitatea inerentă a dezvoltării jocului, poate că este mai bine să nu te gândești prea mult la asta.

Citește și Cyberpunk 2077 nu scapă de ”probleme”: Ce îi enervează pe jucători în Phantom Liberty

Din fericire pentru fanii neclintiți, CD Projekt are și planuri mari pentru franciza Cyberpunk 2077, dincolo de următorul joc din serie. „Ori de câte ori ne considerați, vă gândiți la noi ca dezvoltatori de jocuri”, a spus directorul comercial Michał Nowakowski. „Asta este adevărat, dar acesta nu este adevărul complet. Vrem să fim dezvoltatori de cultură populară.”

Filme, jocuri și multe surprize

Novakowski a spus că dezvoltarea jocului va rămâne în „nucleul” CD Projekt, dar studioul dorește să extindă franciza Cyberpunk 2077 și fluxurile sale de venituri, dincolo de asta. Animeul Cyberpunk Edgerunners este cel mai evident exemplu al acestui efort, dar a existat și muzică bazată pe jocuri, un roman, benzi desenate și diverse piese de marfă.

„Vom vedea și mai multe în perioada dintre lansarea Phantom Liberty și lansarea proiectului Orion – continuarea Cyberpunk 2077”, a spus Nowakowski.

Citește și Cyberpunk 2077 nu a uitat de anime: Cum sunt amintite personajele din Edgerunners

Unul dintre aceste eforturi intermediare a fost deja dezvăluit: CD Projekt a anunțat și că lucrează cu Anonymous Content la un „proiect live-action” Cyberpunk 2077. Novakowski a spus în timpul prezentării că mai multe detalii despre acel proiect vor fi împărtășite „pe măsură ce vor deveni disponibile”.

De asemenea, CD Projekt a anunțat că a vândut peste 100 de milioane de copii ale principalelor sale jocuri: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher 3: Wild Hunt și Cyberpunk 2077.