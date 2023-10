Caz penal și închisoare de până la 7 ani pentru un obiect pe care cei mai mulți români îl au în casă. Te costă și să scapi de el

Cei mai mulți români au în casă un obiect din cauza căruia se pot alege cu un dosar penal și chiar cu o pedeapsă de până la șapte ani de închisoare. Pentru a scăpa legal de acesta, posesorii trebuie să plătească.

Situația complicată prin care ar putea trece numeroși români a fost semnalată de un bărbat din Suceava, care a descris problema drept „o nucă tare”. El a precizat că nu își permite deocamdată să achite costul debarasării de obiectul periculos și a explicat ce încercări a făcut pentru a scăpa legal de acesta.

Mai exact, suceveanul a încercat să scape printr-un mijloc legal de două termometre cu mercur. Pe unul dintre acestea l-au cumpărat părinții lui, prin anii 1950, pentru uz medical.

„Cu ceva ani în urmă, a fost scos din uz, deoarece partea din spate a termometrului era spartă. Exista riscul spargerii capilarei, cu consecința contaminării casei.

Între timp, am mai avut un termometru rusesc, non medical, la o centrală termică, bun până să se spargă parțial. Am încercat, pe parcursul mai multor zile, să rezolv problema preluării gramelor de mercur otrăvitor. Am sunat în multiple locuri, dar fără succes. Problema s-a dovedit o nucă tare”, a povestit suceveanul.