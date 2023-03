Cât te costă să-ți renovezi apartamentul în România: îți cumperi o mașină nouă de acei bani, dar există o explicație

În ultimii ani, tot mai mulți români au amânat renovarea locuinței în speranța că prețurile la materiale se vor mai ieftini, iar manopera va deveni mai accesibilă. Din păcate, în România, s-a întâmplat exact opusul.

Există mai multe grupuri de Facebook care încearcă să pună la un loc oameni din construcții cu posibili clienți. Acestea te ajută să înțelegi un pic realitatea din piața serviciilor din România și, mai ales, te ajută să-ți faci o idee de prețuri. Nu de alta, dar deși multe dintre prețurile vehiculate sunt halucinante, unii constructori au decența să-și argumenteze valorile financiare menționate în răspunsuri.

Cât costă să renovezi un apartament cu 3 camere în București

Pe grupul de Facebook Idei amenajări, o femeie din București a întrebat cum poate să identifice adevărați profesioniști din domeniul construcțiilor și când știe care sunt prețurile corecte, în contextul în care variațiile din piață sunt enorme.

„Aș dori să îi intreb pe cei care lucrează în domeniul construcțiilor sau pe cei care au trecut recent prin procesul de renovare, cam ce prețuri se practică.

Mai concret: vreau să îmi renovez apartamentul. Are aproximativ 65 mp, 3 camere, 2 băi, o bucătărie, un hol și doresc preț per manoperă pentru zidărie, parchet, gresie, faianță. Întreb pentru că am primit prețuri extrem de diferite, iar aici mă refer la diferențe uriașe.

Aș dori să știu dacă există vreun secret prin care îmi pot da seama dacă discut cu niște meseriași sau nu. Eventual poate îmi dați si vreo recomandare. Nu caut ieftin și bun, ci caut să facă lucrare de calitate”, a întrebat proprietara apartamentului, conform Ziare.com.

În mod previzibil, fiind potențial de business în spate, ”ofertele” nu au întârziat prea mult. ”Manoperă și materiale, cca 25.000€. Rașchetat pereți, curățat faianță/ gresie, instalație electrică/ sanitară, glet, faianță, gresie, tencuială, var lavabil, parchet, zidărie.”, a răspuns un constructor. „Stimată doamnă nu exagerează nimeni, eu sunt în renovare cu același metraj 65, și sunt reale aceste prețuri, credeți nu credeți, eu îi am reali cu facturi cu tot 22.000 euro manoperă și materiale.”, a adăugat altul ”mai ieftin”.

În mod previzibil, doamna cu pricina nu a fost foarte încântată de variantele propuse. „Doamne Ferește, sunteți în România, nu Germania să puneți prețurile acelea de mii de euro, nici nemții nu plătesc atât. Soțul meu lucrează în domeniu și privat în Germania și nu poate cere prețurile acestea exorbitante de mii sau chiar zeci de mii de euro, este totuși un apartament de 65 mp, nu o vilă.”, a spus ea în aceeași conversație.

Explicația pentru valoarea aparent absurdă a venit de la un alt ”meseriaș” și, din păcate, s-ar putea să fie surprinzător de corectă.

„Meseriaș fiind, garantez că sunteți complet ruptă de realitate și ați rămas în urmă cu minim 4-5 ani. Față de atunci, la materiale minim s-au dublat prețurile. Pe lângă asta, un angajat în construcții ce atunci muncea pe 1200-1500 lei, în ziua de azi, fără 4-5000 lei pe lună în mâna nu îți mai stă. La un calcul simplu. O placă de rigips (verde) de la 29 lei, a ajuns 50-55 lei, un sac de glet de nivelare, de la 28 la 50-60 lei, unul de finisaj de la 40 la 60 -70 lei.

Profilele pentru structurile de rigips, dublate la preț, adezivii pentru gresie și faianță, între 60-120 lei sacul, pe lângă toate scumpirile astea, s-au schimbat și mărit taxele către stat, clienții dacă dau bani au pretenții, nu te mai poți duce la lucrare cu o teslă și un ciocan. O mașină de tăiat gresie între 1200 lei și 4500 lei (cum este acum în vogă gresia de 60×120 ești obligat să ai minim una). Nu se mai lucrează cu ate, șufe, cretă, furtune de nivel, ci îți trebuie laser, 800- 1500 lei bucată.

Bormașini, acumulatori, consumabile, doar ca să poți porni o firmă de construcții sau amenajări, îți trebuie un minim de 15-20000 € investiți doar în scule și logistică. Pe lângă investiția asta, dacă ai două echipe, lunar mai ai minim 2000 cheltuieli cu echipele (începând de la consumabile până la diurnă, mese la prânz, țigări, sucuri, apă, combustibil, asigurări la mijloacele de transport și așa ajungi să întinzi pe o foaie de hârtie, câteodată zeci de cheltuieli lunare ascunse pe care un client nu le vede. El vede doar că trebuie aruncată o gresie jos, o faianță pe perete și o lavabilă. Ușor când stai te uiți și faci calcule.”, a detaliat constructorul.