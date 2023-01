Cât cântărește un nor: un Boeing 747 este foarte ușor, prin comparație

Cu toții ne-am gândit să stăm deasupra unui nor plutitor, dar te-ai gândit vreodată ce s-ar putea întâmpla dacă un nor s-ar așeza pe tine? Nu te lăsa păcălit: aparent, e lipsit de greutate, dar norii enormi poartă, de fapt, o cantitate enormă de masă.

Norii sunt făcuți din vapori de apă care se condensează pentru a forma mici picături de apă care stau împreună, pentru a forma un nor, similar cu ceea ce se întâmplă în baie după un duș fierbinte.

Deci, cum poate ceva fără structură solidă să aibă greutate? Răspunsul este în masa colectivă a moleculelor de apă. Având în vedere că densitatea moleculelor de apă afectează direct greutatea unui nor, diferite tipuri de nori ar cântări toți greutăți diferite. Din motive de claritate, ne vom referi doar la norul cumulus iconic.

Cât cântărește, de fapt, un nor

Cercetătorii de la Centrul Național de Cercetare Atmosferică din SUA au calculat că densitatea unui nor cumulus este de aproximativ 0,5 grame de apă pe metru cub, astfel încât un nor cu lățime de un kilometru cub ar conține un miliard de metri cubi. Dacă calculezi numărul de metri cubi după densitate, 1.000.000.000 x 0,5, vei rămâne cu greutatea totală a unui nor cumulus de această dimensiune – 500.000 de kilograme.

Având în vedere că un Boeing 747-SP cântărește 220.000 de kilograme, cum reușește să plutească norul cumulus incredibil de voluminos?

Dispersia acestei greutăți pe o suprafață atât de mare înseamnă că masa în orice loc este mult mai mica. Norii sunt, de asemenea, alcătuiți în mare parte din picături de apă care sunt atât de mici, încât gravitația nu are un efect prea mare asupra lor. În mod surprinzător, aerul uscat este, de asemenea, mai dens decât un nor, ceea ce înseamnă că norii sunt capabili să stea confortabil deasupra unei perne de aer uscat, fără a trece prin ea.

Data viitoare când ridici privirea și vezi un nor enorm, fii recunoscător că nu îți poate cădea în cap.