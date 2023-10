Carlos Alcaraz are o geantă de un milion de euro. Jurnaliștii de la AS scriu că este din piele de crocodil și are accesorii din aur și diamante – FOTO

Carlos Alcaraz a profitat de vizita din China și și-a rotunjit veniturile. Jucătorul de tenis a făcut reclamă unei genți care nu a apărut încă pe piață și care are accesorii din aur galben și diamante. Jurnaliștii de la AS au aflat care este prețul: un milion de euro.

Carlos Alcaraz are 20 de ani și este considerat unul dintre puținii jucători care pot opri supremația lui Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP. Sportivul spaniol ocupă locul secund în topul profesionist, dar speră ca până la finalul sezonului să urce din nou pe prima poziție. Jucătorul iberic profită din plin de faptul că toată lumea vorbește despre el, ca despre un star, așa că își valorifică imaginea cu contracte care îi aduc foarte mulți bani. Iar vizita din China, pentru Mastersul de la Shanghai, a fost un nou prilej pentru a-și onora înțelegerile.

Carlos Alcaraz a postat pe Instagram câteva imagini în care prezintă o geantă. Jurnaliștii de la AS.com scriu că este vorba de un model un foarte scump, de la celebra firmă Louis Vuitton, care nu a apărut încă pe piață. Prețul este uriaș: un milion de euro. Geanta este confecționată din piele de crocodil și are nituri și catarame din aur galben. Cea mai importantă piesă este lăcățelul care închide geanta și care este placat cu diamante.

Primul care s-a afișat cu acest model de geantă Speddy, care va fi scos pe piață abia în 2024, a fost muzicianul Pharrell Williams. Iar apariția lui de la Săptămâna Modei de la Paris a fost foarte apreciată de specialiștii din domeniu.

Jurnaliștii spanioli se tem că sportivul lor favorit va fi amețit de sumele de bani din reclame și că va lăsa tenisul pe locul doi. Iar înfrângerea suprinzătoare din optimile turneului de la Shanghai oferă destule argumente în acest sens. Carlos Alcaraz a câștigat primul set al partidei cu Grigor Dimitrov, dar s-a prăbușit în următoarele.

„Am făcut niște greșelile despre care am crezut că nu contează la începutul setului secund și el nu mi-a mai permis să revin în meci. Tot timpul am încercat să găsesc o cale să-mi impun tenisul, dar nu am fost capabil.

M-am apărat tot meciul, fără să îmi dau oportunitatea de a juca atât de agresiv precum mi-aș fi dorit. Trebuie să învăț să-mi mențin concentrarea în momente ca cel din debutul setului 2, când nu am jucat deloc bine.

Întotdeauna am spus că poți învăța mult mai multe din înfrângeri decât din victorii. Iau lecții pentru a deveni mai bun. Trebuie să lucrez mai mult la unele lucruri dacă vreau să îi înving pe cei mai buni. Înainte de a juca din nou mă voi antrena în diferite aspecte ale jocului la care am fost capabil să învăț în această partidă”, a declarat jucătorul spaniol.