Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2022 și devenit cel mai tânăr lider ATP din istorie. Ce gest a făcut spaniolul la finalul partidei – FOTO & VIDEO

Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2022, după o finală spectaculoasă, în patru seturi, în care s-a impus în fața norvegianului Casper Ruud. Jucătorul spaniol are doar 19 ani și după acest succes a devenit noul lider al clasamentului ATP, cel mai tânăr din istorie. Jurnaliștii specializați scriu că este un atac al „lupilor tineri”, după ce Iga Swiatek a câștigat competiția feminină și la 21 de ani este lider detașat în clasamentul WTA.

Carlos Alcaraz este noul campion de la US Open. S-a impus în patru seturi în duelul cu norvegianul Casper Ruud (numărul 7 ATP) și a câștigat competiția cu premii totale de 60 de milioane de dolari. Spaniolul a doborât mai multe borne importante din istoria tenisului. Este cel mai tânăr câștigător de Grand Slam la simplu masculin din ultimii 17 ani și a urcat pe primul loc al clasamentului ATP în locul rusului pe rusul Daniil Medvedev (26 de ani) eliminat în faza optimilor. Are doar 19 și este cel mai tânăr lider ATP din istorie.

El a depășit recordul stabilit de Lleyton Hewitt, care avea 20 de ani când a devenit numărul 1, în 2001. „Este ceva la care am visat încă de când eram copil. Să fiu numărul 1 în lume, să fiu campion”, a mărturisit jucătorul spaniol.

Carlos Alcaraz a jucat trei meciuri consecutive de cinci seturi în drumul spre finală, inclusiv al doilea cel mai lung meci din istoria US Open. Jurnaliștii sunt convinși că este noua stea a tenisului masculin și au scris de multe ori că sunt cuceriți de jocul sportivului iberic. Rămâne de văzut ce răspuns va primi de la Novak Djokovic, care nu a participat la acest turneu pentru că nu s-a vaccinat, dar și de la Rafael Nadal, eliminat în optimile competiției.

CARLOS ALCARAZ IS THE US OPEN CHAMPION pic.twitter.com/hogFduedq0

În momentul în care finala s-a încheiat, Carlos Alcaraz s-a întins pe spate pe teren și și-a dus mâinile la față. A sărit apoi și și-a îmbrățișat adversarul, iar după aceea s-a dus rapid în tribune unde s-a bucurat alături de oamenii din echipă.

Sharing it with the people who helped get you there. @carlosalcaraz 💙 pic.twitter.com/CgfW29cEhZ

— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2022