Care este cea mai sănătoasă pâine, ingredientul esențial: cu ce te ajută dacă o consumi

Pâinea este unul dintre cele mai vechi alimente consumate de om, existând dovezi ale producerii sale încă de acum aproape 15.000 de ani. Și pentru mulți români, o masă fără pâine nu are niciun haz, așa că aceasta este prezentă aproape de fiecare dată alături de mâncăruri. Dar, în ziua de azi, tipurile de pâine sunt atât de multe, de diversificate, încât aproape că nu mai știi ce pâine să cumperi. Totuși, există unele sortimente mai sănătoase decât altele.

Care este cea mai sănătoasă pâine, ingredientul esențial

Pentru mulți români, o masă fără pâine nu are niciun farmec. Să muști dintr-un coltuc a cărui coajă crocantă pârâie sub dinții noștri, așa cum poate făceam în copilărie, e ceva ce nu uiți toată viața si mereu vei căuta acel tip de pâine. Sau să întingi în sosul unei mâncări preferate cu o felie de pâine, la fel, e o experiența pe care vei dori s-o repeți toată viața.

Dar, la ora actuală, există sute de sortimente de pâine, iar cumpărarea acestui aliment de bază a devenit aproape dilematic. Mai ales dacă, odată cu trecerea anilor, s-au mai adunat și ceva kilograme în plus, iar medicii ți-au recomandat deja să ai grijă la ce arată cântarul.

Pentru a ne ghida în acest adevărat labirint ale diverselor tipuri de pâine, specialiștii ne vin în ajutor. În opinia experților există în mod clar anumite sortimente pe care ar trebui să le consumăm dacă nu vrem să pierdem lupta cu kilogramele.

Multe tipuri de pâine sunt bogate în zahăr și carbohidrați, în timp ce altele au ingrediente naturale, organice. Printre cele mai sănătoase tipuri de pâine, recomandate de medici, conform Shefinds, se numără pâinea integrală, pâinea cu ovăz, pâinea cu secară și cea cu maia.

Cu ce te ajută dacă o consumi

Fie că este albă, neagră sau de graham, toată pâinea conține fibre, un nutrient esențial de care organismul are nevoie pentru o digestie mai bună și pentru sănătatea intestinului. Dar pâinea din grâu integral și pâinea integrală conțin mai multe fibre și este considerată mai sănătoasă.

Deși știm că pâinea albă este una dintre cele mai gustoase opțiuni în pentru sandvișuri și alte feluri de mâncare, experții avertizează că un consum regulat al acestui tip de pâine, care are carbohidrați rafinați, poate fi dăunătoare sănătății. Din fericire, pâinea din cereale integrale poate fi la fel de gustoasă în timp ce are beneficii pentru sănătate.

„Pâinea cu cereale integrale este o alegere bună pentru pierderea în greutate, deoarece conține cereale întregi, oferind mai multe fibre, vitamine și minerale în comparație cu cerealele rafinate”, explică nutriționistul Michelle Sabat.

Totuși, cum ajută acest lucru la pierderea în greutate? Pentru început, spune ea, „te ajută să te simți plin pe tot parcursul zilei, oferind în același timp nutrienți esențiali”.

Fibrele sunt o parte esențială a unei diete bine echilibrate, mai ales dacă încerci să slăbești. Michelle Sabat adaugă că acel „conținut ridicat de fibre al pâinii integrale poate ajuta la promovarea sațietății și la reglarea nivelului de zahăr din sânge, reducând pofta de mâncare”.

În concluzie, consumul acestor nutrienți din pâinea cu cereale integrale (care lipsesc din pâinea albă) este o modalitate excelentă de a ne simți sătui pe tot parcursul zilei și de a evita alimentele procesate, considerate una din cauzele majore ale creșterii în greutate.

Sabat recomandă să căutați pâine etichetată ca având 100% cereale integrale „pentru a vă asigura că obțineți beneficiile maxime”.

Pâinea de secară este considerată ideală pentru pierderea în greutate datorită conținutului ridicat de fibre solubile și a densității generale. Fibrele solubile oferă sațietate”, iar cercetările au arătat că pâinea de secară poate ajuta la reducerea apetitului.

Pâinea de secară este, de asemenea, bogată în seleniu și proteine. Seleniul poate ajuta la susținerea funcției tiroidei și creșterea activității antioxidante în organism. Se crede că proteinele ajută la scăderea nivelului hormonului foamei, sprijinind procesul de slăbire.