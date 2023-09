Care este averea noului premier Marcel Ciolacu. Nu are mașini sau bijuterii, dar are mai multe conturi în bănci

Marcel Ciolacu, noul premier al României, spune că nu mai are mașină personală de câțiva ani și nu deține nici bijuterii sau tablouri de valoare. Potrivit ultimei declarații de avere publicată săptămâna aceasta noul șef al Guvernului are mai multe conturi în bănci, dar și mai multe credite. Are împreună cu soția două case și două terenuri.

Noul premier al României a renunțat la mașini

Marcel Ciolacu a declarat că a condus doar mașini second-hand, însă a renunțat la a mai avea o mașină personală de câțiva ani.

„M-am dus personal pentru că am avut un frate care s-a dus la muncă în Germania, cu familia”. Premierul a spus că a condus şi Volkswagen, şi Opel Cadet.

Marcel Ciolacu a depus ultima declarație de avere pe 13 iunie 2023 chiar în ziua în care a mers la consultări pentru formarea noului Guvern la Palatul Cotroceni.

Marcel Ciolacu are împreună cu soția sa două case în buzău: una cumpărată în 1999 și una în 2005. În schimb, șeful Executivului are mai multe conturi bancare în lei și euro. Nouă conturi bancare sunt deschise la Banca Transilvania și unul la Revolut.

Ce bani are în Conturi Ciolacu

Cont deschis în 2003: 38162.28 lei

Cont deschis în 2017: 2057.71 lei

Cont deschis 2019: 3093.22 euro

Depozit bancar 2022: 10000.46 euro

Depozit bancar 2023: 10028.68 euro

Depozit bancar 2023: 10028.68 euro

Cont deschis în 2015: 11934.62 lei

Cont deschis 2019: 5.728 euro

Cont deschis 2017: 30.16 lei

Cont deschis 2021: 218.39

Marcel Ciolacu a acordat și un împrumut în nume personal în valoare de 490000 de lei, având și acțiuni de 3010 lei la ALCOM SRL. Ciolacu a mai trecut în declarația de avere indemnizația, în valoare de 167916 lei.

Ce datorii are actualul premier

Este vorba de un împrumut de 85000 de euro contractat în 2010 la Banca Transilvania, scadent în anul 2037, un altul în valoare de 3000 de euro din 2012, scadent în 2023. Acesta mai are alte două împrumuturi au fost contractate în 2017, de 22000 de euro, scadent în 2026 și unul în valoare de 10000, scadent în 2023.

Nicolae Ciucă avea pensia militară mai mare ca salariul de premier

Fostul premier Nicolae Ciucă a publicat declarația de avere anul trecut, iar potrivit datelor acesta deține împreună cu soția un teren intravilan în Dolj și unul în Ilfov, de 598 de metri pătrați. În Ilfov și-a ridicat o casă de 232 de mp în 2017. Fostul premier are și două mașini: o Toyota Corolla fabricată în 2006 și o Toyota RAV4 din 2020.

Ciucă a raportat pentru anul trecut venituri cumulate în valoare de 166.129 de lei, pe de o parte ca ministru al Apărării (peste 148.000 de lei), iar ulterior ca premier (peste 17.000 lei). Totodată, a încasat anul trecut de la Ministerul Apărării o pensie de serviciu de aproximativ 215.000 de lei.