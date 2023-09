Ca în piesele lui Caragiale. Finală de atletism cu un singur participant, rivalii s-au retras dintr-un motiv incredibil – VIDEO

India este scena celui mai mare scandal de dopaj din istoria sportului. Mai mult de jumătate dintre atleții de la reuniunea Delhi State Athletics nu s-au prezentat la startul probelor pentru că au crezut că vor fi testați anti-doping. Au fost chiar finale cu un singur sportiv, iar mulți dintre concurenți „au uitat” să-și ridice premiile.

Ultima zi a Reuniunii atletice de la Delhi s-a transformat într-un haos de nedescris care arată cât de adânc a pătruns în interiorul sportului fenomenul de doping. Vestea că oficialii Agenției Naționale Anti Doping (NADA) vor ajunge la stadion și se vor apuca de teste i-a speriat pe sportivi, iar jumătate dintre ei nu s-au mai prezentat la concursuri. Totul a început după ce pe internet a început să circule un filmuleț din care se vedea că una dintre toaletele arenei era plină de seringi folosite.

Așa se face că mai mulți sportivi „s-au accidentat brusc”, atât de tare încât nu au mai ajuns nici la festivitățile de premieră, de teamă că li se vor recolta probe, în vederea controlului anti-doping. The Indian Express relatează cazul straniu al unui sportiv din competiția de garduri care a continuat să alerge și după linia de final, de teamă că va fi testat.

Dar cel mai straniu caz s-a înregistrat în finala probei de 100 de metri liber, o competiție foarte așteptată. Șapte concurenți au anunțat că au crampe sau alte probleme musculare și au abandonat. Singurul curajos a fost Lalit Kumar. Sportivul a fost foarte dezamăgit pentru că a fost prima lui competiție de seniori.

Finalists of 100mts Men were informed that Anti Doping officials would be collecting samples. Out of 8 finalists, only 1 showed up for the final. Cleaning sports is extremely important. Athletes should never resort to Doping. #cleansports #dopefreesports pic.twitter.com/gSqSaM27O2

— masterofnone (@parthgoswami84) September 26, 2023