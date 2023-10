Blonda care îi ținea pe români în case, la sfârșitul anilor ’90. Cum a reușit Luc Besson „să spargă gura târgului” cu Nikita VIDEO

La Femme Nikita este o serie de televiziune canadiană de acțiune și dramă bazată pe filmul francez Nikita, regizat de Luc Besson.

Serialul a fost co-produs de Jay Firestone de la Fireworks Entertainment și Warner Bros. Domestic Television Distribution. A fost adaptat pentru televiziune de Joel Surnow.

Pe scurt, Nikita, a fost difuzat în Statele Unite pe canalul de cablu USA Network pe 13 ianuarie 1997 și a rulat timp de cinci sezoane până la data de 4 martie 2001.

De asemenea, serialul a fost difuzat în Canada pe rețeaua de televiziune CTV. La Femme Nikita a fost cel mai bine cotat serial de dramă american în primele două sezoane. A fost, de asemenea, distribuit în câteva alte țări. El și-a găsit locul inclusiv la PRO TV, în aceeași perioadă, românii devenind cu adevărat dependenți de aventurile frumoasei blonde.

Nikita, metamorfozată în mai multe producții tv și nu numai

Comparațtiv cu filmul original al lui Luc Besson sau cu remake-ul Point of No Return, cunoscută și sub numele de The Assassin, lansat de Warner Bros., Nikita este o delincventă juvenilă dependentă de droguri care ucide un polițist cu sânge rece în timpul unei tentative de jaf la o farmacie.

Ea este ulterior arestată și condamnată la închisoare pe viață în Nikita și la moarte prin injecție letală în Point of No Return, moment în care este salvată în secret de guvern, care îi înscenează, de asemenea, moartea.

Nikita este apoi recrutată de o organizație secretă a guvernului și transformată într-un asasin extrem de abil care nu poate fi urmărit.

Serialul de televiziune diferă de versiunile cinematografice într-un aspect fundamental: Nikita (varianta cu Peta Wilson) este nevinovată.

Se pare că ea nu este o ucigașă sau o consumatoare de droguri, ci doar o tânără fără adăpost care s-a aflat în locul nepotrivit la momentul nepotrivit.

Secțiunea Unu, o organizație de elită și secretă de combatere a terorismului, o acuză pe Nikita de uciderea unui polițist și este imediat condamnată la închisoare pe viață, unde presupune că se sinucide, doar pentru a fi integrată în organizația secretă Secțiunea Unu.

Relația cu Roy Dupuis, „telenovela” din spatele filmului cu „împușcături” al lui Luc Besson

Nikita este amenințată că va fi ucisă dacă nu reușește să se conformeze și este forțată să pună în aplicare metodele nemiloase ale organizației de combatere a terorismului, încercând, în același timp, să-și păstreze integritatea morală. Această luptă personală devine principalul conflict al seriei.

O scenă cheie din cele două filme de cinema implică prima misiune a Nikitei, și anume aceea de a asasina VIP într-un restaurant aglomerat.

Cu toate acestea, în ciuda manevrelor altora din jurul ei, Nikita reușește să-și mențină umanitatea intactă.

În timp, implicarea romantică secretă și riscantă a Nikitei cu antrenorul său, misteriosul Roy Dupuis (personaj interpretat de Michael Samuelle), va deveni o altă sursă de conflict a seriei, în sine.

Chiar înainte de încheierea seriei, Nikita află adevărul despre motivele pentru care a fost recrutată în Secțiunea Unu.

