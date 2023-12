Avionul TAROM care s-a prăbuşit în ’89, trimis de Ion Iliescu la Belgrad. „Dom-ne, ceva foarte curios. Am un singur pasager. Un englez. Filme, notițe”

Avionl umanitar Tarom care circula pe ruta București-Belgrad și care s-a prăbușit în data de 28 decembrie 1989, în Vișina, Dâmbovița, rămâne unul dintre marile mistere nedescifrate ale Revoluției Române.

Acest tragic eveniment a avut loc într-un context tensionat, imediat după căderea regimului comunist condus de Nicolae Ceaușescu și preluarea puterii de către Consiliul Frontului Salvării Naționale (CFSN). Teroarea încă domina Bucureștiul, iar ziariștii străini care au filmat și fotografiat momentele cheie ale Revoluției erau captivi în oraș.

Cursa avionului Antonov AN-24, care transporta filmări realizate de jurnaliștii străini a fost oficializată în zorii zilei de 28 decembrie. Conform informațiilor, avionul avea la bord șase membri ai echipajului și jurnalistul englez Ian Henry Perry. Cursa fusese autorizată de Ion Iliescu, în numele CFSN, și avea misiunea de a aduce sânge pentru transfuzii, necesar răniților în timpul Revoluției. Însă, detaliile acestui zbor au devenit controversate, iar unele voci susțin că această cursă a fost special gândită pentru a fi prăbușită.

Fostul șef de securitate al companiei TAROM din 1989, Valentin Duță, afirmă că avionul a fost destinat să fie doborât și că generalul Victor Atanasie Stănculescu ar fi fost implicat în această conspirație. În dimineața zilei fatidice, pilotul instructor Ion Chifor și echipajul așteptau la aeroport. Jurnalistul Ian Perry, având în bagaje 14 casete video conținând înregistrări ale evenimentelor din timpul Revoluției, a fost îmbarcat pe acest zbor.

„După convingerea mea a fost o regie clară. L-am întrebat pe Chifor, comandantul, unde zboară și ce pasageri are. Și-mi spune: Dom-ne, ceva foarte curios. Zbor la Belgrad și am un singur pasager. Un englez. Un ziarist englez care avea toate însemnările lui și concluziile lui, plus și celelalte ale colegilor. Filme, notițe…”, declara fostul șef de securitate al TAROM, Valentin Duță.