Ce s-a ales de Gavrosh de România, copilul invelit in tricolor. Simbolul Revoluției din ‘89 a ajuns în toată presa internațională

În 1989, pe valul Revoluției Române, a apărut o imagine care a devenit simbolică pentru lupta împotriva opresiunii: un băiat de 14 ani, Florin Vieru, înfășurat într-un steag tricolor românesc. Fotografia, care l-a arătat pe Florin înfășurat în steagul național, fără stemă, a fost publicată pe coperta revistei „Paris Match” și a ajuns în presa internațională, făcând din el un simbol al dorinței de libertate și democrație a poporului român.

Gavroche, un personaj din romanul „Les Misérables” al lui Victor Hugo, a devenit un simbol al curajului și al luptei pentru libertate în timpul Revoluției Franceze. În contextul Revoluției Române din 1989, „Gavroche de România” este o metaforă folosită pentru a descrie tinerii curajoși care au participat activ la evenimentele din decembrie 1989. Acești tineri au fost văzuți ca simboluri ale curajului, determinării și sacrificiului, asemenea personajului Gavroche, luptând pentru libertate și împotriva regimului comunist.

Cine a fost Florin Vieru, Gavroche de România

Originar din Dobroești, Florin Vieru a venit dintr-un mediu umil, într-o familie numeroasă și săracă. Participarea lui la revoluție nu a fost doar o expresie a curajului personal, ci și o luptă împotriva prejudecăților sociale. După revoluție, Florin a avut ocazia să întâlnească personalități marcante la nivel mondial, inclusiv președintele Franței de atunci, François Mitterrand, și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

În ciuda notorietății sale inițiale, Florin Vieru și-a continuat viața departe de lumina reflectoarelor. El a ales să-și clădească un drum propriu, lucrând pentru a-și susține familia și a rămâne fidel valorilor sale. Povestea lui este un exemplu de reziliență și determinare, amintindu-ne că eroismul nu se măsoară întotdeauna în faimă sau bogăție, ci în capacitatea de a rămâne autentic și de a face față provocărilor vieții​.

Cum este Florin Vieru în zilele noastre

„Am fost tentat (n.r. de politică) o vreme şi am luat legătura cu câţiva politicieni, dar, când am văzut ce înseamnă politica atunci, m-am retras. Era imediat după ’90, în partidul lui Ion Iliescu. Oamenii lui m-au căutat şi am stat de vorbă cu el. M-a întrebat ce-mi doresc. Nu voiam decât să am un loc de muncă şi să-mi continui studiile. Din păcate, nu s-a întâmplat chiar aşa. M-am căsătorit la vârsta de 19 ani, apoi au venit copiii, aveam alte responsabilităţi. Ne trebuia o casă, un loc de muncă stabil din care să ne câştigăm pâinea.”, afirma Florin Vieru pentru B1TV.

În ceea ce privește relația lui Florin Vieru cu politica, a existat o tentativă în acest sens cu CDR, în primii ani după revoluție. „Prin ’92, de exemplu, m-au căutat cei din Convenţia Democrată Română – partidul lui Emil Constantinescu – şi mi-au povestit ce vor să facă dacă vor câştiga alegerile. Mi-au plăcut ideile lor, nu pentru mine, ci pentru binele acestui popor. Am fost de acord să merg să-l susţin în campania electorală. (…)Pe atunci munceam şi, ca să-l pot însoţi pe Emil Constantinescu prin ţară, am primit trei luni de concediu fără salariu. După ce m-am întors, după ce domnul Constantinescu a pierdut alegerile, am rămas şi fără serviciu. Colegii au găsit pe altcineva şi am luat-o iar de la zero.”, a afirmat Gavroche de România pentru sursa citată.

Întrebat care este opinia lui față de oamenii care și-au pierdut pierdut viața la Revoluție, din păcate, nu este deloc optimist.

„Simt o dezamăgire totală. Şi-mi pare rău de toţi tinerii care au murit la Revoluţie. Stau şi mă uit la copiii mei, la tineret – n-au un viitor. Toţi cei care au ambiţia să înveţe sunt marginalizaţi. Şi ce fac? Iau calea străinătăţii. Şi rămânem cu hoţii şi cu ciurucurile. Apoi ne gândim oare de ce ne e aşa de greu? Nu s-a schimbat nimic. În afară că unii s-au îmbogăţit şi că ţara a luat-o în jos. Nu vedeţi că şi acum sunt aceiaşi politicieni din anii ’90?”, a concluzionat copilul ”vedetă” al Revoluției de la 1989.