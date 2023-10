Avertismentul îngrijorător al oamenilor de știință: Medicamentele sunt pe cale de dispariție. Care e cauza, cum ne afectează

Omenirea se uită la potențialul de a pierde până la jumătate din medicamentele sale, deoarece atât de multe specii de plante se confruntă cu dispariția, au avertizat oamenii de știință.

Medicamentele, pe cale de dispariție

Aproape jumătate dintre speciile de plante sunt amenințate, însumând peste 100.000, în timp ce se crede că aproximativ 77% dintre toate cele nedescrise încă de știință sunt în pericol. În unele cazuri, plantele dispar între momentul primei descoperiri și momentul în care sunt catalogate, ceea ce durează în medie aproximativ 16 ani.

Principala cauză a acestor dispariții este pierderea habitatului, cum ar fi defrișarea sau construirea de baraje care inundă zonele râurilor mai în amonte. Schimbările climatice sunt „cu siguranță la orizont”, a spus analistul de conservare Dr. Matilda Brown, dar este mult mai greu să le măsori ca o amenințare.

Ea se numără printre cercetătorii de la Grădinile Botanice Regale, Kew, care au publicat aceste descoperiri în cel mai recent raport State of the World’s Plants and Fungi. Împreună, solicită ca toate speciile nou descrise să fie tratate ca amenințate, dacă nu se dovedește altfel.

Ce vină au oamenii

„Ne uităm la peste 100.000 de specii care sunt amenințate”, a spus dr. Brown. „Aceasta este mai mult decât numărul total de specii de mamifere, păsări, reptile, pești, toate vertebratele noastre la un loc. Și când considerăm că nouă din zece dintre medicamentele noastre provin din plante, este potențial este să pierdem până la jumătate din toate medicamentele noastre viitoare”.

Multe specii nou descrise sunt vulnerabile la dispariție deoarece sunt specifice unei singure regiuni sau se află în zone puternic marcate de oameni.

Există numeroase „puncte întunecate” ale plantelor în Amazon, India, China, Asia tropicală de Sud-Est și părți din Orientul Mijlociu, unde conflictele, terenul dificil și lipsa de finanțare au făcut dificilă explorarea botanicilor. Peste 200 de oameni de știință din 102 instituții din 30 de țări din întreaga lume au contribuit la raportul Kew, care include lista mondială de verificare a plantelor vasculare, cea mai completă înregistrare a speciilor de plante cunoscute, care conține peste 350.000 de nume.

Rafeal Govaerts, care a petrecut 35 de ani întocmind lista, a spus că urmărește visul lui Charles Darwin de a vedea fiecare specie de plante de pe Pământ înregistrată. Va trebui să fie actualizată continuu, deoarece aproximativ 2.500 de specii noi sunt descrise oficial în fiecare an – iar acest lucru exclude ciupercile, una dintre părțile cele mai puțin înțelese ale lumii naturale.