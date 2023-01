Au muncit peste 20 de ani în România și alți 20 de ani în Spania: Ce pensie primesc doi soți români care au plecat în anii 2000 din țară

Românii plecați în străinătate în anii 2000 își spun povestea și explică ce pensie primesc după 20 de ani munciți în România și peste alți 20 în Spania.

Vreme de 22 de ani, o familie din România a trăit în Spania, însă aceștia au ajuns să nu își mai dea seama cărei țări aparțin. Această poveste nu este singulară, milioane de români trăind ceva similar. Mulți români primesc acum pensie din ambele țări, însă nu vor putea vreodată să se despartă de vreuna dintre ele, având în vedere că într-un loc se află inima, iar celălalt, poate, le-a oferit o viață mai bună.

În zi de sărbătoare româno-spaniolă din Vulcana Pandele, județul Dâmbovița, iar într-o casă construită cu banii câștigați peste hotare locuiesc soții Andrei. Aceștia sunt doi pensionari care locuiesc în două țări, astfel că la 70 de ani, verile le petrec în România, iar în restul timpului se află în Spania.

Gheorghe și Roza Andrei au locuit în Spania o mare parte din viețile lor, iar atunci când România adera la UE, ei deja locuiau de ceva vreme acolo. Roza Andrei povestea cum a fost femeie de serviciu a celui mai mare designer din Castellon, Paco Rocca.

Criza a fost cea care i-a doborât, în urmă cu 11 ani, când cei doi români înfruntau greutățile vieții în Castellon. Gheorghe Andrei era bucătar cu o vechime de 20 de ani în România, însă a decis să dea țara natală pe străinătate unde lucra ca și spălător de vase, iar mai apoi să îngrijească hergheliile de cai lângă Castellon.

În prezent, cei doi sunt mulțumiți de alegerea făcută, având în vedere că fiecare primește pensia minimă din Spania de 750 de euro lunar. Roza Andrei a afirmat că în urma celor 22 de ani de muncă din România, pensia sa ajunge la 1.000 de lei lunar.

„În România, am 38 de ani și 10 luni și echivalentul în euro am 360 de euro ca pensie. Eu normal nu ar trebui să iau mai mult de 114 euro pentru ce am cotizat în Spania, dar se socotește că sunt bani de vacanță pentru că stau în Spania”, a adăugat Gheorghe Andrei.