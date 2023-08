Au început ”să cadă capete” după dezastrul de la spitalul din Urziceni. Primarul și managerul, doar începutul listei

Liderul PNL Ialomiţa Dragoş Soare a anunţat că vrea să ceară excluderea din partid a primarului din Urziceni Constantin Sava, în contextul scandalului tinerii care a născut pe asfalt în fața spitalului Urziceni. Cât despre Daniela Ianuș, șefa spitalului numită de Sava, a fost deja dată afară din formațiunea politică. Ea a și fost suspendată din funcție până la finalizarea anchetei. Între timp a apărut și raportul inspectorilor sanitari de stat efectuat în urma controlului la Spitalul Municipal Urziceni. În urma controlului au fost descoperite mai multe nereguli și au fost date mai multe amenzi.

PNL nu îi mai vrea pe liberali implicați în scandal

Edilul Constantin Sava a fost suspendat din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Urziceni încă de anul trecut din februarie, iar acum șeful PNL Ialomița cere excluderea sa din partid.

„Motivele care au stat la baza suspendării sunt legate tot de comportamentul domniei sale, care nu a înţeles că reprezintă un partid istoric şi că avem nevoie să aibă o conduită mult mai aşezată şi mult mai serioasă. A fost primul semnal pe care i l-am dat şi a fost ferm şi l-am făcut şi public. Am şi făcut afirmaţii prin care am spus că nu este reduta personală a domniei sale nici PNL Urziceni, nici municipiul Urziceni. Nu ştiu cât a înţeles domnia sa, din acel moment am devenit inamicul public nr 1 al domniei sale, a continuat cu injurii, etc. Nu m-a făcut asta să luăm în forurile statutare decizii mai dure. Am spus că poate omul îşi revine în timp, poate învaţă, dar se pare că”, a precizat șeful liberalilor din Ialomița, potrivit Digi24.

Edilul oraşului Urziceni Constantin Sava a intrat în atenţia publică în urma scandalului izbucnit după ce o femeie a fost nevoită să nască pe trotuar. El a făcut declaraţii referitoare că femeia era surdo-mută, dar şi la etnia acesteia, motiv pentru Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminării s-a autosesizat.

Între timp șefa spitalului Daniela Ianuș a fost dată afară din PNL, iar în prezent este suspendată din funcția de manager.

Rezultatele anchetei făcute la Spitalul Urziceni

Ministerul Sănătății a publicat, joi dimineața, raportul controlului făcut de inspectorii de stat la Spitalul Urziceni. În spital la data controlului, pe secția de Obstetrică – Ginecologie erau „4 saloane, 4 paturi,

0 pacienți, 1 medic, 2 asistente”, iar secția era „nefuncțională la data controlului”.

În cazul tinerei care a născut pe asfalt raportul spune că ea a venit la spital însoțită de soț și soacră la ora 5.21, iar potrivit datelor nu a fost consultată de medicul de garda.

„Conform graficului de gărzi afișat pe site-ul unității sanitare și a Notei explicative a asistentei medicale , reiese faptul că, în Serviciul de gardă figurau 2 medici ( medicii sunt de garda sunt pe secțiile spitalului, având obligația sa coboare in CPU la solicitări pentru urgențe ), 2 asistente medicale si o infirmiera”, se arată în raport.

Cea care a sunat după ambulanță a fost asistenta de gardă, însă pacienta a plecat spre curtea spitalului.

„Din imaginile înregistrate de camerele de supraveghere reiese faptul că, asistenta medicală de garda încearcă să o împiedice să părăsească incinta CPU, dar fără rezultat, aceasta îndreptându-se către poarta spitalului însoțită de membrii familiei. La scurt timp soțul revine in CPU solicitând material moale, deoarece soția dădea semne de naștere iminentă, la ora 5.30 se produce nașterea direct pe paviment, în prezenta echipajului de pe ambulanta , care a răspuns la solicitarea asistentei de la CPU”, se mai arată în raport.

Rămâne întrebarea de ce medicii din spital nu i-au dat soțului produsele cerute atunci când tânăra a intrat în travaliu.

Spitalul nu are linie de gardă OG, nu are neonatolog, nu are asistente specializate (moașe), de asemeni după ora 15.00 nu are medic anestezist. Managementul cazurilor obstetricale și/sau ginecologie admise în CPU Urziceni după ora 15,00 “ar trebui făcute de chirurgul de gardă, dar acesta nu dispune de

cunoștințele necesare pentru a gestiona un caz ce aparține altei specialități”, se mai arată în raport.

Ce prevederi au fost încălcate

Art. 20 din OMS nr. 1706/2007 – Internarea pacienţilor în regim de urgenţă în spital

se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică

transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi

necesară evaluarea lor în UPU.

se face doar prin UPU sau CPU, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică transferaţi direct din alte unităţi sanitare la secţiile de terapie intensivă fără a fi necesară evaluarea lor în UPU. Art. 41 – Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală

de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii,

fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la

domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei

medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în

care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă

mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de

transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Conform art. 44 din OMS nr. 1706/2007 – pacienta sosiţa cu mijloc propriu la UPU

trebuia sa aiba access in unitatea sanitara printr-o intrare unică, bine marcată, unde

trebuia efectuat triajul cazului.

trebuia sa aiba access in unitatea sanitara printr-o intrare unică, bine marcată, unde trebuia efectuat triajul cazului. Conform Art. 46 – OMS nr. 1706/2007 Pacienţii care reprezintă cazuri sociale,

necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale

de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul CPU.

necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul CPU. Conform Art. 55 din OMS nr. 1706/2007 , la sosire, în urma efectuării triajului,

pacienta din CPU trebuia examinata de medicii de gardă din aceste structuri, care

decideau investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie

chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră

necesar.

pacienta din CPU trebuia examinata de medicii de gardă din aceste structuri, care decideau investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar. Art. 59 – (1) din OMS nr. 1706/2007 Medicii de gardă din spital erau obligaţi să

răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte

ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar.

Ce nereguli au fost găsite. Lista

Printre nereguli sunt amintite: lipsa de personal de specialitate, neasigurarea unei linii separate de garda in specialitatea Obstetrică-Ginecologie si a unui medic anestezist după ora 15.00.

1.Lipsa de personal de specialitate in Compartimentul de neonatologie și deficit

de personal în secția de Obstetrica-Ginecologie .

2. Neasigurarea unei linii separate de garda in specialitatea Obstetrică-Ginecologie

si a unui medic anestezist dupa ora 15.00;

3. Nerespectarea de catre conducerea unitatii sanitare a conditiilor minime privind

organizarea si dotarea CPU , conform normelor legale in vigoare;

4. Lipsa de personal de specialitate ( 5 asistente medicale si 2 medici in concediu

medical) in sectia de pediatrie, fapt ce a dus la suspendarea temporara a activitatii

acestei sectii si a liniei de garda pediatrie,in perioada 28.07-.2023-15.08.2023 de

catre Comitetul Director al spitalului;

5. Neindeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de

dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor,in structurile de primiri

urgente;

6. Nerespectarea dispozitiilor legale in vigoare privind procedura de preluare si

internare a cazurilor de urgența.

7. Neconcordanță între structura organizatorică aprobată de Ministerul Sănătății și

structura funcțională prevăzută în Autorizația Sanitară de Funcționare temporară

( secția pediatrie este închisă, secția obstetrică – ginecologie, compartiment

neonatologie )

8. Secția de pediatrie nu funcționează, lipsă de personal.

9. Unitatea sanitară funcționează în baza Autorizației Sanitare de Funcționare

temporară nr. 278/11.05.2023, în condițiile în care a încetat starea de risc

epidemiologic generată de pandemia COVID-19, conform Hotărârii C.N.S.U.

nr.20/27.06.2023, publicată în monitorul oficial nr.595/29.06.2023.

Ce măsuri au dispus autoritățile

1. Asigurarea de personal de specialitate medico-sanitar,in conformitate cu

normativele de personal in vigoare,pe toate structurile unitatilor sanitare conform

clasificarii in functie de competenta ,in categoria IV .

Termen : 02.10.2023

Persoane responsabile : manager unitate sanitara, director medical,serviciul RUNOS

2. Respectarea de catre conducerea unitatii sanitare a conditiilor minime privind

organizarea si dotarea CPU ,conform normelor legale in vigoare .

Termen: permanent

Persoane responsabile : manager unitate sanitara,medic sef CPU

3. Indeplinirea de catre medicul de garda a oricarei obligatii prevazute de

dispozitiile legale in vigoare privind efectuarea garzilor ,in structurile de primiri

urgente

Termen: permanent

Persoane responsabile : manager unitate sanitara, medic sef CPU ,medic de garda

4. Respectarea dispozitiilor legale in vigoare privind procedura de preluare si

internare a cazurilor de urgenta

Termen: permanent

Persoane responsabile : medic sef CPU ,medic de garda,asistent sef CPU

5. Modificarea structurii organizatorice a unității sanitare.

Termen: 10.08.2023

Persoane responsabile : manager spital

6. Solicitarea unei noi Autorizații Sanitară de Funcționare.

Termen: 16.08.2023

Persoane responsabile : manager spital

Ce amenzi au fost date

• Manager – Art 25. alin. 2, lit b – nerespectarea de către conducerea unităţii

sanitare a condiţiilor minime privind organizarea şi dotarea UPU sau CPU,

conform normelor legale în vigoare. – 4.000 lei

• Medic de gardă – Art. 22, alin. 1, lit g – neîndeplinirea de către medicul de gardă

a oricărei obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind efectuarea

gărzilor, în structurile de primiri urgenţe, precum şi în serviciile de asistenţă

medicală de urgenţă prespitalicească; – 3.000 lei

• Asistentă – Art 25, alin 2, lit a – nerespectarea dispoziţiilor legale în vigoare

privind procedura de preluare şi internare a cazurilor de urgenţă; – 4.000 lei

„Deși spitalul are mai multe secții în structura organizatorică conform clasificării IV pe nivel de competențe conform Ordinului 323/2011 și Ordinului 1408/2010, se constată că există o lipsă masivă de personal medical care să asigure un act medical de calitate, corespunzător pentru pacient”, se mai arată în raport.