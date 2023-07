România, o țară de chin și jale: avertismentul ONU, o bulină neagră dureroasă pentru toți românii

Comitetul ONU împotriva Torturii, a publicat, vineri, concluziile sale cu privire la acuzaţiile de tortură, rele tratamente, supraaglomerare, lipsă de personal calificat şi specializat şi condiţii materiale precare atât în instituțiile de psihiatrie, cât şi în unităţile de îngrijire socială din România. ONU a făcut și o serie de recomandări pentru România pentru a remedia problemele cât mai repede.

Comitetul ONU împotriva torturii a publicat vineri concluziile sale cu privire la Noua Zeelandă, România, Spania şi Elveţia, după ce a examinat cele patru state-părţi ale Convenţiei în cadrul ultimei sale sesiuni.

Comitetul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la supraaglomerarea continuă din închisori, instituțiile psihiatrice și centrele de îngrijire socială, precum și la condițiile precare în care se află deținuții, pacienții și rezidenții.

Comitetul a îndemnat România să renunțe la „unitățile speciale de intervenție” din închisori, așa cum recomandase anterior, și a solicitat statului parte să furnizeze informații de monitorizare privind punerea în aplicare a acestei recomandări în cursul anului următor.

În ceea ce privește rapoartele privind tortura și relele tratamente aplicate de către polițiștii de frontieră, inclusiv în contextul respingerii migranților care caută protecție la frontierele sale, Comitetul a solicitat României să investigheze toate aceste acuzații și să îi urmărească penal pe făptuitori.

De asemenea, Comitetul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la dispozițiile legislative care permit ca familiile cu copii și alți migranți aflați în situații vulnerabile, cum ar fi victimele torturii, să fie plasați în detenție pentru imigranți. Comitetul a recomandat României să se abțină de la reținerea acestor grupuri vulnerabile și să își revizuiască legislația privind imigrația.

Comunicatul ONU vine în contextul în care un nou azil al groazei a fost descoperit la Mureș. Este vorba de un azil din localitatea Bărdeşti, judeţul Mureş, unde zeci de oameni au fost găsiți în condiții îngrozitoare.

Centrul fusese închis în urmă cu două săptămâni, însă funcționa fără probleme. În total 30 de persoane au fost găsite de autorități în beciul centrului, starea acestora era una precară, 13 dintre aceștia fiind transportați la spital. Este vorba de pacienți care aveau probleme de sănătate destul de mari și erau cazați în condiții inumane.

”Echipa a constatat că, pe lângă cei 23 de beneficiari ai centrului cazaţi în camere, în subsolul clădirii erau ascunse în spatele unei perdele de plastic, printre grămezi de moloz, materiale de construcţie, saci de haine, echipamente medicale vechi, 4 persoane cu dizabilităţi grave care zăceau culcate pe saltele murdare de fecale, urină şi sânge, cu muşte pe ele, care nu se puteau apăra şi nu puteau cere ajutor (nonverbale şi incapabile a se deplasa).

Una dintre persoane era în stare avansată de malnutriţie (piele şi os), cu leziuni la nivelul şoldului, acoperită de muşte, mirosind puternic a fecale. Celelalte 2 persoane nu se puteau mişca şi nu puteau să comunice, fiind deosebit de speriate când am încercat să ne apropiem de ele.

La orele 13:30, imediat după ce am văzut persoanele din subsol, am cerut de urgenţă ajutor la 112. Până la sosirea echipajelor de poliţie şi salvare, am mai identificat o persoană care locuia în subsol, dar care se putea deplasa şi ieşise din acel spaţiu, la parterul imobilului”, a transmis, joi seară, într-un comunicat de presă Centrul de Resurse Juridice.