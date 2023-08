Au apărut ofertele de Revelion pentru Poiana Brașov. Cazările sunt mai ieftine în Bali sau Zanzibar

Cei care vor să petreacă Revelionul la munte trebuie să facă rezervări din timp, deja hotelierii au pregătit pachete speciale pentru Crăciun sau Revelion, însă prețurile sunt măricele. La unele hoteluri din Poiana Brașov prețul pentru Revelion urcă și la 2.500 de euro. În ofertă intră și masa de sărbători, SPA, dar și accesul la piscină scrie ziarul local Brașov.Net.

Revelionul la munte. Ce oferte au hotelierii

Prețurile pentru câteva zile la munte de sărbătorile de iarnă în Poiana Brașov pornesc de la câteva sute de lei la cel puțin 4.000 de lei pe noapte. La un hotel de patru stele din stațiune, turiștii beneficiază de reduceri super early booking, de până la 15%, dacă achită pachetul integral până la finalul lunii septembrie.

„Am păstrat tarifele anului trecut, dar oferim mai multă diversitate, în ideea că vom avea atât la Crăciun, cât și la Revelion patru nopți magnifice, cu seri tematice. La Crăciun avem de la 595 de euro, pe sejur, de persoană, iar la Revelion de la 995 de euro. Petreceri tematice pentru copii, cu personaje și un festin culinar”, a declarat Bianca Socol, front office manager pentru sursa citată.

Astfel, cei care vor să stea de Crăciun sau Revelion la munte trebuie să aibă bage mâna adânc în buzunar.

De exemplu, pachetele de Revelion în Poiana Brașov ajung până la 2.350 de euro, la un hotel de patru stele. În jur de 1900 de euro va costa vacanța de anul nou la o unitate de cazare din Azuga, iar la Sinaia sejurul pentru noaptea dintre ani ajunge la 1.845 de euro.

Hotel 4 stele, Poiana Brașov

Crăciun – de la 970 de euro/cameră dublă/3 nopți până la 1400 euro/cameră/4 nopți

Revelion – de la 1700 euro/cameră dublă/4 nopți până 2350 euro/apartament/4 nopți

Hotel 4 stele, Azuga

Crăciun – de la 1200 de euro/cameră dublă/4 nopți până la 1400 euro/apartament/4 nopți

Revelion – de la 1600 de euro/cameră dublă/4 nopți până la 1900 de euro/apartament/4 nopți.

Hotel 4 stele, Sinaia

Crăciun – de la 1000 de euro/cameră dublă/4 nopți până la 1400 euro/apartament/4 nopți

Revelion – de la 1510 euro/cameră dublă/5 nopți până la 1845 euro/apartament/5 nopți

Predealul este una dintre stațiunile preferate de turiști pentru vacanțele de iarnă, iar toate cele 18 camere ale unui hotel boutique de trei stele au fost deja ocupate pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Cei care se vor caza aici de Crăciun vor plăti 3.350 de lei pentru un sejur de trei nopți, iar aceeași vacanță de Revelion va costa ceva mai scump: 4.350 de lei.

„Pachetele noastre, pentru camera dublă, pornesc undeva de la 3000 de lei, pe sejur trei nopți, de persoană, pentru Crăciun, iar 3675 de lei de persoană pentru Revelion. Vom avea cazare cu demipensiune. Cină pentru serile suplimentare, cina festivă din noaptea de Revelion, cu invitați surpriză și brunch pe data de întâi”, a spus Ana Maria Săndulescu, managerul hotelului.

Hotelierii se așteaptă ca până la finalul anului să fie rezervate toate camerele pentru sărbătorile de iarnă.

Cazări mai ieftine în Dubai sau Zanzibar

La o simplă căutare pe Booking găsim cazări mai ieftine în stațiuni de lux din alte țări.

Astfel, în timp ce la Poiana Brașov la două hoteluri de 4 stele oferta de cazare sună cam așa: doi adulți și trei nopți costă între 10.953 lei și 12.315 lei. În imaginea din stânga oferta este ceva mai generoasă.

Aceasta este doar cazare fără masă de revelion și fără transport. Să vedem la cât ajung cazările în zone exclusiviste din alte țări, precum: Dubai, Bali, Honolulu sau Zanzibar.

Tot pe Booking am căutat prețuri pentru destinațiile de mai sus, iar prețurile sunt următoarele. Am căutat ca hotelurile să aibă un scor bun și să fie de 3, respectiv 4 stele. Am pus tot perioada 29 decembrie 2023 -1 ianuarie 2024