Așa se explică de ce nu avem bani la buget. Cum scapă de impozite marii afaceriști, tot pe firmele mici pică greul

Potrivit celui mai recent raport al Consiliului IMM-urilor din România, primele 350 de companii din România, cu o cifră de afaceri de peste 100 milioane euro, au plătit anul trecut un impozit de doar 0,8% din cifra de afaceri.

„Avem 350 de companii cu cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro în România. Cifra de afaceri totală a acestor companii este 624 de miliarde de lei. Au plătit aceste companii un impozit pe profit de 5,2 miliarde de lei ceea ce reprezintă undeva până în 0,8% din cifra lor de afaceri, 0,78%. Deci, puţin sub acel prag de 1% pe care microîntreprinderile îl plătesc.

Am făcut în acelaşi an – şi vă spun că este un an de referinţă, e vorba de 2020, un an greu pentru România, în care ştim că vânzările au scăzut, deci ne gândim la ce înseamnă cifra de afaceri. În acelaşi an, microîntreprinderile au avut o cifră de afaceri de 204 miliarde, cu un impozit de 2,4 miliarde, ceea ce înseamnă 1,2% din cifra totală. Ştiţi că atunci erau microîntreprinderi, sunt şi astăzi, că plătesc 1 sau 3%.

Cu alte cuvinte, la o cifră de afaceri de trei ori mai mare decât întreprinderile, au plătit un impozit pe profit cu 50% mai puţin. Asta ca să fie clar. Dar nu asta e singura analiză. Ştiţi, din 350 de companii, 62 sunt pe pierdere şi doar 94 dintre ele au un impozit pe profit mai mare sau un impozit pe profit plătit mai mare de 1% din cifra lor de afacerii”, explică Sterică Fudulea, secretar-general al Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR).

Ce impozite plătesc în România firmele cu sute de milioane de euro cifră de afaceri

Oficialul concluzionează: 55% dintre companii, 194 de companii au plătit sub 1%. 20% sunt pe pierdere, 62 de companii.

Cu această ocazie, Consiliul prezintă, într-o analiză publicată pe site-ul său, principalele măsuri de modificare fiscală din acest an. În primul rând, vorbim despre 1% impozit pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariați și care realizează venituri care nu depășesc 300.000lei și nu au realizează venituri din anumite sectoare din IT, HORECA și sănătate.

Apoi avem 3% impozit pentru microîntreprinderile care au salariați și realizează venituri de peste 300.000 lei sau realizează venituri din activitățile de mai sus, nedepășind plafonul de 500.000 euro venituri și trecerea la impozit pe profit de 16% în cazul în care o firma depășește în cursul anului o rata a rentabilității (profit net/venituri total) peste 30%.

Nu în ultimul rând, vorbim despre limitarea deţinerii de către acelaşi acţionar/asociat a cel mult 1 firmă eligibilă să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor și, desigur, limitarea aplicării impozitului pe venit pentru firmele care obţin venituri din consultanţă şi management în cazul cărora veniturile de acest tip nu pot depăşi 20% din totalul veniturilor obţinute.