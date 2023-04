„Așa cum a prezis H.G. Wells, aici vor locui elitele, servitorii lor și cei fără copii”. Avertismentul despre declinul marilor orașe

Moartea Romei Antice a fost nu atât un colaps, cât o decădere lentă și interminabilă: între secolele II și VI d.Hr., populația sa a scăzut de la un milion de oameni la doar 30.000. De atunci, au trecut 15 secole și au fost construite mii de orașe. Și totuși, așa cum a avertizat cel mai mare cronicar al Romei Edward Gibbon în 1776, o soartă similară va fi pentru metropolele noastre moderne. De data aceasta, însă, declinul lor va schimba radical percepția noastră despre ceea ce înseamnă cu adevărat „urbanism”.

O analiză a profesorului american Joel Kotkin, pe site-ul UnHerd, descrie ce declin vor suferi marile orașe.

Ce se va întâmpla cu marile orașe

Londra, New York, San Francisco, Chicago, Los Angeles – aceste centre urbane au reprezentat ceea ce Jean Gottman a descris în 1983 drept „orașe tranzacționale”. Bazate pe finanțe, afaceri de vârf și servicii IT, acestea au fost definite nu prin producția și comerțul cu bunuri fizice, ci prin produse intangibile inventate în turnuri de birouri înalte. Ani de zile, cercetătorii academicieni, atât din stânga cât și din dreapta, și-au imaginat un viitor economic de înaltă tehnologie, dominat de zone urbane dense. După cum a observat Neil Irwin de la The New York Times în 2018: „Trăim într-o lume în care un număr mic de companii superstar aleg să se instaleze într-o mână de orașe mari, unde au cele mai bune șanse de a recruta angajați foarte buni”.

Cu toate acestea, chiar înainte de criza actuală, datele au sfidat bravada. Timp de zeci de ani, turnurile ultra-înalte care simbolizau cândva măreția urbană au fost la fel de anacronice precum catedralele din Evul Mediu. Ocuparea birourilor este în scădere de la începutul secolului, odată cu construcția de noi spații. În 2019, înainte de pandemie, construcția era cu o treime din 1985 și jumătate din 2000.

Mai gravă a fost și mișcarea oamenilor. Migrația către orașele dense a început să scadă în 2015, când marile zone metropolitane au început să vadă un exod către localități mai mici. Până în 2022, și zonele rurale câștigau populație în detrimentul orașelor. Pandemia a accelerat în mod clar acest proces, cu o creștere devastatoare a criminalității și a ilegalității: în special la Londra, Paris, Washington, New York, Los Angeles, San Francisco, Philadelphia și Chicago. În unele părți din Chicago și Philadelphia, tinerii au acum șanse mai mari de a fi uciși de arme de foc decât un soldat american care servește în timpul războaielor din Afganistan sau Irak.

Deci, care este viitorul urban? Răspunsul se află mai puțin în cartierele centrale de afaceri decât în suburbii și exurbii. Și asta reprezintă un coșmar pentru urbanistul tradițional.