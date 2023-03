Un oraș întreg locuiește într-un singur bloc: unde se află locul care atrage turiștii curioși

Există un oraș în care toți locuitorii locuiesc într-o singură clădire imensă. Locul atrage numeroși turiști curioși. Blocul cu 14 etaje seamănă cu un hotel vechi, iar toți locuitorii stau acolo.

Whittier (Alaska) este un oraș din partea de vest a Prince William Sound, ascuns între munți pitorești. Clădirea în care stau toți locuitorii se numește Begich Towers și este o fostă cazarmă a armatei.

„Există o spălătorie, o mică piață”, spune o localnică.

Mai mult, oamenii care locuiesc acolo au la dispoziție un magazin, inclusiv o clinică medicală. În plus, este chiar și o biserică la subsol.

Acest oraș este format dintr-un singur bloc

Mai exact, Whittier este un oraș aflat la capătul Canalului Passage din statul american Alaska, la aproximativ 93 km sud-est de Anchorage. Orașul se află în zona Chugach, una dintre cele două entități înființate în 2019, când fosta zonă de recensământ Valdez-Cordova a fost dizolvată. Este, de asemenea, un port pentru Alaska Marine Highway.

Populația era de 272 în 2020, crescând de la 220, în 2010. Orașul se remarcă prin faptul că aproape toți locuitorii săi locuiesc în clădirea Begich Towers, câștigându-i porecla de „oraș sub un singur acoperiș”.

Singurul acces terestru este prin tunelul memorial Anton Anderson, un tunel rutier și feroviar cu utilizare mixtă. Potrivit Biroului de Recensământ al Statelor Unite, orașul are o suprafață totală de 51 km pătrați, dintre care 32 km pătrați din el este teren și 19 km pătrați din acesta (36,36% ) este apă.

În oraș există 124 de gospodării, iar dimensiunea medie a gospodăriilor este de aproximativ 1,79 persoane, conform statisticilor din 2014. Dintre aceste gospodării, 56 sunt familii și 68 sunt non-familii. 40,30% din populație este căsătorită, iar 32,34% divorțată. 51,78% din populație are copii.

Distribuția pe vârste în interiorul orașului arată că 13,96 la sută din populație are vârsta sub 18 ani, 3,15 la sută are vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, 23,87 la sută are vârsta cuprinsă între 25 și 44 de ani, 52,25 la sută are vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani, iar 6,76 la sută din populație are vârsta peste 65 de ani.