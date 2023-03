„Are 100 de ani”. Parchetul din casa unei femei ascundea ceva neașteptat. Când și-a renovat locuința nu i-a venit să creadă

O femeie din Statele Unite ale Americii a făcut o descoperire uluitoare sub parchetul din locuința ei, în timpul unor lucrări de renovare. Casa, construită în anii 1930, ascundea o „comoară” veche de aproape 100 de ani.

Emma Young, în vârstă de 51 de ani, din Plymouth, Devon, scotea plăcile de parchet din baie, în timp ce își renova casa, când a observat ceea ce la început părea a fi un simplu ambalaj. Însă, după ce a îndepărtat praful, și-a dat seama că acolo zăcea cu totul altceva.

Ce a găsit femeia sub parchetul din casa ei

Femeia a descoperit un baton de lapte Dairy Milk de aproape 100 de ani ascuns sub podeaua casei. Ulterior, Emma Young, a contactat compania de dulciuri pentru a afla mai multe și a fost uimită să afle că a fost produs între 1930-1934.

A ajuns în casa ei pe vremea când Regele George al V-lea era monarh, Ramsay MacDonald era prim-ministru.

Iubitoarea de ciocolată a spus că nu era nicio „comoară” înăuntru și, având în vedere că locuința ei a fost construită în 1932, bănuiește că a fost mâncată de un constructor care a aruncat apoi ambalajul.

În ciuda faptului că este veche de aproape un secol, consultantul în comunicare a spus că este în stare „impecabilă” și că în prezent se află pe șemineul ei, dar speră să o înrămeze și să o expună.

„Cineva a luat comoara”

Emma a declarat: „Ceea ce m-a uimit foarte mult a fost starea în care se afla. Este într-o stare atât de bună, iar o parte este impecabilă – nu ți-ar veni să crezi că are aproape 100 de ani.

Cred că, pentru că este atât de veche, mă așteptam să fie aproape ilizibilă, dar, în afară de o parte care a fost mestecată de șoareci, cealaltă parte arată ca ceva ce ai pune pe un raft”, este minunat.

„Nu este ciocolată înăuntru, cineva a luat comoara. Casa a fost construită în jurul anului 1932 și, având în vedere vârsta ei și faptul că ciocolata a existat abia între 1930-34, mă întreb dacă nu cumva a fost un constructor care a avut o gustare și a lăsat-o.”

Emma a spus că s-a mutat pe proprietate în 2016 și că o renovează încet-încet.

Ajunseseră să modernizeze baia de la etaj, care a fost inițial un dormitor, când a fost descoperit ambalajul pe 27 ianuarie.

Emma a declarat: „În timp ce ridicam podeaua și am găsit plăcile originale, ne uitam și, deodată, am pus mâna dedesubt și am scos ceea ce părea a fi doar gunoi. Am șters praful și am descoperit că era un carton frumos, aproape un tub, care avea culorile distinctive ale Cadbury’s, dar nu l-am recunoscut ca fiind un baton de ciocolată.

M-am gândit: Doamne, pare destul de veche. L-am lăsat pe șemineu și l-am căutat pe Google, dar nu am reușit să aflu ce este, așa că m-am gândit să întreb Cadbury’s, iar ei mi-au dat vestea că este un Cadbury’s Dairy Milk din 1930-1934.

Atunci m-am gândit ‘wow, chiar este vechi’. Am fost puțin surprins, pentru că pur și simplu nu mă așteptam să găsesc ceva în stare atât de bună”.

Pachetul mov are aproximativ 16 cm lungime și trei cm lățime și pe el scrie cu litere aurii ‘Cadbury’s Dairy Milk chocolate Neapolitan’.

De asemenea, se menționează că a fost „fabricată în satul Bournville, Anglia”, unde producția a început în 1879.

Un purtător de cuvânt al Cadbury’s a declarat: „Am fost încântați să vedem bucuria pe care a adus-o această bucată de istorie Cadbury! Fiind marca de ciocolată preferată a națiunii, Cadbury are o moștenire bogată și face parte din cultura și patrimoniul britanic de aproape 200 de ani.

Aceste Neopolitane Dairy Milk din anii 1930 ne amintesc că ciocolata noastră joacă un rol prețios în viața oamenilor și suntem încântați să auzim că această descoperire specială va fi prețuită pentru totdeauna”.