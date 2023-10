Arabia Saudită, buget colosal pentru Mondialul din 2034. Și-a depus candidatura și investește un trilion de euro într-un oraș unic VIDEO

Arabia Saudită aruncă cu banii când vine vorba de fotbal. Și-a depus candidatura pentru a organiza Campionatul Mondial din 2034 și a anunțat investiții colosale, de aceea se așteaptă să câștige cursa. Bugetul ar fi de peste un miliard de dolari.

În ziua în care s-a anunțat că șase țări de pe trei continente vor găzdui ediția din 203o a Campionatului Mondial de Fotbal, La scurt timp după anunțul FIFA, Arabia Saudită și-a despus oficial candidatura pentru organizarea turneului final din 2034. Saudiții beneficiază de un buget uriaș în vederea dezvoltării infrastructurii și stadioanelor.

Se spune că Arabia Saudită are în plan să investească un trilion de euro pentru a construi un oraș imens, care să fie gazda Cupei Mondiale din 2034. Orașul din mijlocul deșertului va avea o infrastructură unică în lume.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Saudi Arabia announce their bid for the 2034 World Cup. 🇸🇦🌍 pic.twitter.com/w9SLHn196n

