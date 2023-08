Impactul pe care l-a avut transferul lui Cristiano Ronaldo în Arabia Saudită. Campionatul a ajuns să fie urmărit în 140 de țări

Cristiano Ronaldo a plecat la începutul anului în Arabia Suadită, unde este plătit regește. El a fost atras cu un salariu de 200 de milioane de euro pe an, plus alte bonusuri. Un oficial al campionatului din Golf a vorbit despre impactul pe care l-a avut transferul starului portughez la Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo a fost primul nume mare din Europa care a ales să joace în campionatul Arabiei Saudite, după despărțirea de Manchester United. După el, în zona Golfului, au ajuns în această vară alte staruri, precum Karim Benzema, la Al-Ittihad, sau Neymar, la Al-Hilal.

Dar transferul lui Cristiano Ronaldo la Al-Nassr, atât pe teren, cât și în afara lui, a doborât mai multe recorduri și a avut un impact uriaș pentru competiție, ducând la o creștere masivă a veniturilor. Unul dintre oficialii campionatului Arabiei Saudite a dezvăluit cât de mult a crescut interesul fanilor fotbalului din toată lumea pentru această ligă, după sosirea lui CR7.

🇸🇦 Carlo Nohra, Head of Saudi Pro League Operations:

🗣️ “Signing Cristiano Ronaldo to play in Saudi Arabia has helped broadcast the championship to 140 countries and increased the league revenue by 650%.” 😳😳

