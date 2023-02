Apple vrea să introducă un abonament pentru iPhone. A mai vrut, dar n-a putut: care este motivul

Apple are intenția de a introduce un abonament pentru iPhone, iar asta se vrea a fi un fel de alternativă la vânzarea cu preț modest a acestuia.

Chiar și așa, greutățile tehnice au transformat eventuala lansare a acestui serviciului într-un carusel al amânărilor constante.

În ceea ce privește prezentul, trebuie menționat că Apple lucrează la patru proiecte de tipul fintech, printre care Apple Card Savings Account, adică un cont de economii direct cu cardul Apple și Apple Pay Later – plata ulterioară pentru achiziții diverse – acestea au fost deja anunțate.

Ideea de la Apple care tot așteaptă să fie pusă în practică

În plus, are în plan inclusiv Apple Pay Monthly Installments, folosit pentru achizițiile în rate, dar și un alt serviciu prin care iPhone ar putea fi cumpărt sub formă de subscripție în loc să plătești un preț fix, dintr-o dată, informează publicația Bloomberg.

Acest tip de abonament a suferit din cauza problemelor tehnice ce au tot persistat la Apple, așadar, a fost amânat în repetate rânduri, după cum deja ai înțeles.

Dacă într-o primă instanță, se preconiza o lansare oficială în anul 2021, ulterior cei de la Apple au sperat să rezolve problema în 2022, însă nici cea de-a doua încercare nu a fost una sortită succesului.

În comparație cu Apple Pay Monthly Installments, care ar presupune o simplă eșalonare a prețului într-un număr de rate lunare egale ca dimensiune, abonamentul ar fi menit să fie asemănător subscripțiilor în ceea ce privește aplicațiile nișate. Cu alte cuvinte, utilizatorul poate folosi telefonul strict atâta vreme cât plătește pentru asta, sub forma unui abonament.

În cazul în care te întrebai, toate aceste proiecte financiare ale gigantului vor rula pe o platformă proprie care poartă neoficial numele de Project Breakout. Cu ajutorul acesteia, Apple intenționează să dea în mod independent produse de factură financiară, în dorința de a nu depinde de alți parteneri.

Mai mult, în lunile următoare (se iau în calcul martie sau aprilie), compania vrea să lanseze inclusiv Apple Pay Later.