Anunțul dimineții despre pensiile speciale, de unde nu te aștepți: ”un moment critic pentru România”

Cel mai probabil, o reformă substanțială a pensiilor din România nu va veni prea curând și, mai probabil decât atât, pensiile speciale nu vor dispărea pe parcursul vieții noastre. Cu toate acestea, se încearcă totuși niște schimbări deloc neglijabile.

Theodor Stolojan este fost premier liberal și unul dintre cei mai importanți oameni politici de după revoluție. Din această poziție, a ținut să-i atragă atenția premierului Marcel Ciolacu că nu este ”fraierul de serviciu”, cum a insistat șeful social-democratul în momentul în care a anunțat proiectul agresiv de taxe și impozite, reforma Codului Fiscal.

„Domnul Ciolacu nu este aşa cum s-a autointitulat fraierul de serviciu, chemat să pună ordine în finanţele publice, în bugetul României, care în prezent are deficite şi mai ales creează o datorie publică nesustenabilă, el este primul-ministru al ţării, cu o responsabilitate uriaşă, într-un moment critic pentru România”, a comentat Theodor Stolojan, insistând pe efortul pe care și l-a asumat noul Guvern al alianței PNL – PSD.

În ceea ce privește eventualele soluții, fostul premier insistă pe faptul că nimic nu este mai important la momentul de față decât stabilizarea deficitului bugetar, care în forma actuală nu este sustenabil. Acesta este doar un efect al dezechilibrelor economice care există în economie.

„De aceea, problema Guvernului, a domnului Ciolacu, ca prim-ministru și nu ca fraier de serviciu, cum se autointitulează dânsul, este şi de a face reformele necesare, pentru a corecta aceste dezechilibre economice care au condus la dezechilibrul bugetar. Şi aici avem în vedere politicile populiste, unele chiar iresponsabile, din ultimii cinci-şase ani de zile”, a declarat Theodor Stolojan la RFI.

În mod inevitabil, oficialul a menționat și că tentativa actuală de desființare sau reformă a pensiilor speciale este doar o caricatură. A atacat și măsurile fiscale aflate momentan în stadiu de proiect. ”Ele sunt, cum se spune, am chemat pompierul să stingă focul, dar problema e de ce a apărut focul. Aici e greu de răspuns şi domnul Ciolacu şi tot Guvernul trebuie să înţeleagă că trebuie să prevenim, să nu mai apară focul”, a comentat Stolojan cu o doză deloc neglijabilă de sarcasm.

Vizavi de cei care se revoltă împotriva PNRR și a faptului că Bruxelles-ul a ajuns să dicteze reformele și proiectele din România, fostul premier are de asemenea o opinie radicală.„Putem să nu facem reforma pensiilor speciale? Cum am propus-o acum e o caricatură, ne facem că facem ceva. Putem să nu rezolvăm problema de reformă în sistemul public bugetar, unde teoreticieni de două parale au promovat ideea că putem face creştere economică, mărind veniturile, necorelat cu evoluţia productivităţii muncii şi am ajuns unde am ajuns, că salariul mediu net în sectorul bugetar este mult mai mare decât salariul net în sectorul privat, care este o anomalie”, a menționat fostul premier PNL.