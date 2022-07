Plafonarea prețului la benzină, o soluție mai proastă decât ai crede: ”Dacă îi reduc lui, nu mai importă”

După mai bine de jumătate de an de când au plafonat prețurile la benzină și motorină, ungurii încep să tragă ponoasele unei decizi care pare salvatoare doar la prima vedere. Consecințele pe termen lung ale acestor mecanisme au fost detaliat de Theodor Stolojan, fostul lider PNL.

În contextul în care majoritatea prețurilor din România sunt influențate de prețul la carburant, nu ar trebui să vină ca o surpriză majoră faptul că românii speră la o benzină și motorină mai ieftine. Având în vedere că prețurile sunt foarte generoase în fiecare colț al mapamondului, singura soluție la această problemă pe meleaguri mioritice ar trebui să vină de la autorități. Chiar și acestea, însă, nu au foarte multe posibilități fără eventuale urmări negative, după cum a explicat Theodor Stolojan, citat de News.ro.

Cum se poate ieftini benzina și motorina în România

Fostul șef liberal a explicat toate scenariile în care guvernanții ar putea plafona sau scădea prețul de achiziție la carburant. Practic, vorbim de două posibilități, reducerea accizelor și a TVA-ului, respectiv micșorarea prețului la care ar trebui să vândă producătorul. Din păcate, a doua variantă poate duce rapid la haos, pentru că producătorul ar putea decide reducerea bruscă a importurilor. Pe de altă parte, dacă reduci din accize sau TVA, încasările la bugetul de stat se duc în cap.

În opinia lui Stolojan, nu trebuia acordată subvenția la carburant. “Eu n-aș fi acordat-o deloc. Iată, acum a scăzut prețul barilului de petrol, în mod normal ar trebui să vedem o scădere la pompă, dar nu o vedem, pentru că companiile își fac socoteala că bun, a scăzut, dar va crește din nou. Și atunci de ce să se mai încurce? Au și acești 50 de bani, lumea vede că prețurile nu mai sunt la 9 lei și ceva, sunt la 8 lei și ceva. Toată lumea pare mulțumită, de fapt, nimeni nu-i mulțumit, nici companiile, nici consumatorii care cumpără benzină, motorină. Eu pot înțelege din punct de vedere social că Guvernul trebuia să facă ceva, să răspundă la nemulțumire, dar dacă analizăm economic problema, atunci ajungem la următoarele concluzii. Nu este vorba de o creștere temporară a prețului la țiței, a fost acum doi ani barilul sau butoiul de țiței era 44 – 45 de dolari și acuma este în jur de 100, peste 100. Asistăm la o nouă realitate economică, nu poți să o ignori și nu poți să izolezi România, economia, populația, firmele de această realitate economică nouă. Sigur, pot să iau niște măsuri o perioadă de timp”, a explicat Stolojan, citat de News.ro.

Când vine vorba de subvenționarea la infinit a prețului benzinei, nici aceasta nu este o soluție în opinia fostului premier. “Categoric nu și nici nu-i bine chiar dacă aș avea resursele de a subvenționa pe care nu le am, însă, sigur, statul încasează mai multe TVA, mai multe accize, dar practic nu poți să subvenționezi întreaga economie, întreaga populație. Și nu este bine. De ce? Pentru că din moment ce știm că această creștere a prețurilor la țiței nu este temporară, ci e pe o perioadă lungă de timp, atunci trebuie ca economia să se ajusteze la această nouă realitate economică. Ce înseamnă să se ajusteze? Păi, uite-te, dacă te uiți până și când mergi în sate, vezi că oamenii au început să își pună panouri pe case. Perfect. Asta e măsura corectă pe care trebuie să o subvenționeze statul din sutele milioane de euro pe care le primim, miliarde de la Uniunea Europeană, fiecare gospodărie care poate să își pună panouri fotovoltaice să-i finanțezi integral această acțiune. Asta e o măsură corectă și corespunde și tendinței generale de a trece la o economie verde”, a mai declarat fostul premier.

Nu în ultimul rând, Stolojan a adresat situația din Ungaria, pe care a calificat-o ca fiind o formă de campanie electorală. “Sigur că ne apropiem și de an electoral. Ați văzut ce a făcut Victor Orban în Ungaria. A plafonat, că a avut alegeri, a rămas cu plafonarea. Acum MOL-ul vine și spune ”Fraților, prea mult n-o putem duce cu plafonarea asta”. Gândiți-vă, dacă eu aș plafona fără compensare prețul la benzină, motorină, în condițiile în care import trei sferturi din necesarul României de țiței și produse petroliere, ăștia nu mai importă, mâine nu mai importă. Păi, poți să obliga un privat să importe, să vândă în pierdere? Deci, eu, dacă vreau să plafonez la benzină, motorină, ori reduc din accize și din TVA, ori reduc din prețul la care ar trebui să vândă producătorul. Dacă îi reduc lui, ”nu mai importă și intru într-un haos total în România, dacă reduc din accize sau TVA, am încasări mai mici și eu nu am această posibilitate, cum a avut Ungaria. De ce? Pentru că eu am un deficit bugetar foarte mare și trebuie să-l reduc, mă împrumut la dobânzi foarte mari. Iată, Croația intră în zona euro, va intra și Bulgaria pesemne, dacă își pun ordine în stabilitatea politică, iar noi, din păcate, iată, nefiind în zona euro, ne împrumutăm în continuare cu dobânzi foarte mari pe piața externă și pe piața internă”, a concluzionat Stolojan.