Aleșii neamului, îndopați cu sporuri și prime, ne mai dau una peste nas: explicații mistice despre noul Cod fiscal

Avem în fruntea țării aleși și puși în funcții care se bucură de privilegii la care noi, oamenii de rând, nici nu îndrăznim să visăm.

Chiar și traiul nostru modest este însă perturbat și tot nouă ni se cere acum să strângem cureaua, chiar de către cei de la care n-am auzit în această perioadă că sunt dispuși să facă vreun sacrificiu financiar anume, care să se simtă în bugetul public în mod real.

Avem în față, pe picior de adoptare, un nou Cod fiscal agresiv pentru omul cinstit și muncitor, pentru firmele locale mici care oricum de-abia mai respirau. Toate bune și frumoase.

Economia ne spune, în cărțile de specialitate, că atunci când vii cu taxe în mod pompieristic, fără predictibilitate, firmele vor suferi un șoc și în piață urmează un nou val de scumpiri iminente.

Creșterile de costuri trebuie să se resimtă undeva, ele trebuie, până la urmă, suportate de cineva și cine va fi fericitul? Consumatorul final.

Politicienii noștri contrazic ceea ce scrie în cărțile de economie, la capitolul „modificări fiscale agresive, peste noapte”

Prin urmare, taxele pentru sălile de sport se vor traduce în abonamente mai scumpe, taxele pentru produsele alimentare bio, la fel. Taxele pentru zona imobiliară vor ajunge plătite de cumpărători și tot așa.

Bun, e o realitate economică acest efect în lanț. Ceea ce e însă de necrezut este ce ne spun aleșii neamului, cum ar fi premierul Marcel Ciolacu. Oficialul susține, contrazicând legile economiei, că nu vor apărea noi valuri de scumpiri.

“Trebuie să crești dobânda de referință ca să fii pe plus, lucru pe care l-au făcut cel mai curajos Statele Unite ale Americii și ați văzut că acuma inflația s-a văzut la 3%. Banca Europeană a făcut această creștere mai graduală, la fel ca BNR. E părerea mea că a fost corectă abordarea, dar a existat un decalaj între inflație și noi ne-am ținut de cuvânt. Faptul că am venit atunci împreună cu guvernul în această coaliție, dar cu guvernul condus de Nicolae Ciucă ca prim-ministru, am intervenit repede pe prețurile la energie, n-am lăsat să crească inflația la 25% și încet, încet am ajuns la o cifră, exact cum am promis. Într-o lună și jumătate de când am preluat mandatul, cu toate greutățile mandatului (…)

Nu cred că o să terminăm băncile cu această suprataxare. N-are nicio treabă cu produsele de la raft. Vreau să vă amintesc, atât la medicamente, cât și la produsele alimentare a rămas TVA-ul 9%. Eu cred că au crescut suficient produsele. Dacă încercăm să forțăm o creștere nejustificată, nu e nicio problemă. Mărim numărul de produse din ordonanță, n-am nicio reținere, dar eu nu cred că e cazul”, a precizat șeful Executivului.